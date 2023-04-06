Самые разбитые дороги Новосибирска назвал чиновник мэрии Эпов: он объяснил разрушения

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«Больше всего страдают участки дорог, подверженные затоплению. Снег обычно складируется на обочинах, и когда он начинает таять, естественно, подтапливает низовые места - их около 40 по городу. Там мы всегда убираем снег, однако есть прилегающие к дорогам территории, которые сложно контролировать», - пояснил Эпов на пресс-конференции в ТАСС 6 апреля.
Чиновник отметил, что в Новосибирске ливневые сооружения не прилегают по всей дорожной сети. Когда воде некуда стекать, она собирается в лужи и топит асфальт.
«Дороги разрушаются под действием талой воды. Также влияют скачки температур весной – влага буквально разрывает покрытие. Подобное наблюдается на улицах Моторная, Варшавская, Софийская и многих других», - сообщил Эпов.
Напомним, ранее мэр Новосибирска Локоть сообщал, что ямочный ремонт дорог стартует в апреле 2023 года. Сейчас нужно привести в порядок около 165 000 кв.м. дорожного полотна.