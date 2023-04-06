— На этой позиции мы еще с 2017 года стояли. И уже ближе к СВО они нашу позицию стерли, разбомбили. А ее же не оставишь. Работали там, продолжали. Ну и на мину наступил, одну ногу оторвало, уже ползком отходил, вторая мина подо мной взорвалась. Даже сознание не потерял, но больно было. Скажу честно, думал, что это всё. Лежал в поле, никого же рядом не было. За Родину не страшно умирать, больно, но не страшно. У мужчины должно быть какое-то дело, не материальное вот это все, а какое-то большое. Я думал, после таких ранений не живут, крови много же потерял.