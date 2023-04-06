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В Новосибирске высмеяли женщину за просьбу вернуть деньги за сертификат в СПА-салон

6 апреля 2023, 04:59
Фото: 1MI
Женщине предложили вернуть не всю сумму
Сибирячка попросила вернуть деньги за подарочный сертификат в СПА-салон – там ей нагрубили и предложили высчитать за расходы на бумагу, о чем рассказала клиентка на сайте отзывов «Фламп».

В Новосибирске женщина попросила вернуть ей деньги за подарочный сертификат в СПА-салон, но управляющая ответила ей некорректно. Об этом она написала в отзыве на «Флампе».

По словам женщины, она купила подарочный сертификат, но по определенным причинам ей нужно было вернуть за него деньги. С этим возникли проблемы. Она написала заявление в салон, спустя через неделю ей перезвонила управляющая и предложила вернуть не всю сумму – высчитать деньги за расход бумаги на сертификат и уплату налога.

Клиентке это предложение пришлось не по нраву, и она отказала, так как по закону, которым она руководствуется, ей положена полная сумма за сертификат.

На отказ управляющая якобы начала грубить и дерзко отвечать, повышая голос. Кроме того, сотрудница салона высмеяла предложение женщины с намерением обратиться в суд.

«Такого отсутствия клиентоориентированности я никогда не встречала. Салон "упал" в моих глазах окончательно, сервис страдает из-за таких управляющих. Прошу директора обратить внимание на мой отзыв, если репутация ещё важна для Вашего салона», - уточнила в отзыве сибирячка.

Напомним, ранее подружка женщины купила в подарок ей сертификат и сама же его и потратила. Деньги вернуть не получилось. 

В Новосибирске подруга подарила сертификат на 3 тысячи рублей и сама потратила его
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#Эмилия Губарева#Деньги#Общество#Город#Новосибирск
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