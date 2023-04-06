В Новосибирске высмеяли женщину за просьбу вернуть деньги за сертификат в СПА-салон

По словам женщины, она купила подарочный сертификат, но по определенным причинам ей нужно было вернуть за него деньги. С этим возникли проблемы. Она написала заявление в салон, спустя через неделю ей перезвонила управляющая и предложила вернуть не всю сумму – высчитать деньги за расход бумаги на сертификат и уплату налога.