В Новосибирске высмеяли женщину за просьбу вернуть деньги за сертификат в СПА-салон

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
В Новосибирске женщина попросила вернуть ей деньги за подарочный сертификат в СПА-салон, но управляющая ответила ей некорректно. Об этом она написала в отзыве на «Флампе».
По словам женщины, она купила подарочный сертификат, но по определенным причинам ей нужно было вернуть за него деньги. С этим возникли проблемы. Она написала заявление в салон, спустя через неделю ей перезвонила управляющая и предложила вернуть не всю сумму – высчитать деньги за расход бумаги на сертификат и уплату налога.
Клиентке это предложение пришлось не по нраву, и она отказала, так как по закону, которым она руководствуется, ей положена полная сумма за сертификат.
На отказ управляющая якобы начала грубить и дерзко отвечать, повышая голос. Кроме того, сотрудница салона высмеяла предложение женщины с намерением обратиться в суд.
«Такого отсутствия клиентоориентированности я никогда не встречала. Салон "упал" в моих глазах окончательно, сервис страдает из-за таких управляющих. Прошу директора обратить внимание на мой отзыв, если репутация ещё важна для Вашего салона», - уточнила в отзыве сибирячка.
Напомним, ранее подружка женщины купила в подарок ей сертификат и сама же его и потратила. Деньги вернуть не получилось.