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В Новосибирской области похоронили погибшего на СВО бойца Владислава Созинова

6 апреля 2023, 08:06
Фото: Маслянинский Льновод
Владислав погиб на СВО
В последний путь проводили погибшего в зоне спецоперации Владислава Созинова из Маслянинского района Новосибирской области, о чем сообщается на официальном сайте района.

Владислав Созинов окончил в 2005 году школу в Маслянино. Затем решил стать военным и поступил в Новосибирский военный институт войск национальной гвардии. Сибиряк служил в горячей точке в Дагестане, после чего получил звание ветерана боевых действий.

После расформирования части уехал на малую Родину, где продолжал работу в службе безопасности. Владислав уехал в сентябре на СВО добровольцем. Дата гибели бойца не называется.

«Для всех родных, близких, друзей Созинов Владислав Игоревич останется примером настоящего патриота и защитника Родины. Не жалея своей жизни, он выполнил воинский долг», - написали в некрологе администрации.

Напомним, ранее мы публиковали материал с фото погибшими на СВО в марте 2023. Также смотрите фото могил погибших военных из Бердска. 

Опубликованы фото военных из Новосибирской области, погибших на СВО в марте 2023
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Опубликованы фото могил погибших военнослужащих на СВО из Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Участник СВО#Погиб#Зона СВО#Общество#Спецоперация#Новосибирская область
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