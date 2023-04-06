В Новосибирской области похоронили погибшего на СВО бойца Владислава Созинова

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Владислав Созинов окончил в 2005 году школу в Маслянино. Затем решил стать военным и поступил в Новосибирский военный институт войск национальной гвардии. Сибиряк служил в горячей точке в Дагестане, после чего получил звание ветерана боевых действий.
После расформирования части уехал на малую Родину, где продолжал работу в службе безопасности. Владислав уехал в сентябре на СВО добровольцем. Дата гибели бойца не называется.
«Для всех родных, близких, друзей Созинов Владислав Игоревич останется примером настоящего патриота и защитника Родины. Не жалея своей жизни, он выполнил воинский долг», - написали в некрологе администрации.
Напомним, ранее мы публиковали материал с фото погибшими на СВО в марте 2023. Также смотрите фото могил погибших военных из Бердска.