atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Изображение материала

В Новосибирской области продадут на торгах четыре площадки

6 апреля 2023, 08:09
Фото: 1MI
На торгах продадут складское помещение

В Новосибирской области продадут на торгах четыре площадки под строительство

В Новосибирской области анонсировали аукционы по продаже четырех участков под строительство. Торги намечены на вторую половину апреля. Объекты находятся в Новосибирске и Новосибирском районе.

Как сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу ДОМ.РФ, участки расположены на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Станиславского и Толмачевской, а также на территории Мочищенского сельсовета. Условия трех торгов будут известны позднее.

В рамках аукциона на улице Толмачевской продадут здание, предназначенное под склад, площадью 946,1 квадратного метра и сам участок размером в 0,23 гектара. Потенциальным покупателям предлагается купить помещение за 9,6 миллиона рублей. Заявки принимаются до 24 апреля, сами торги пройдут 28 апреля.

Напомним, что в Новосибирске продают «роллс-ройс» премиум-класса. Любителям красивой жизни предлагают раскошелиться на 95 миллионов рублей.

Долгострои Новосибирска 2022 – полный список адресов проблемных домов
Узнать подробнее
#Экономика#Новосибирск#Строительство#Аукцион#Торги#Склад
Подпишитесь
«Чудо в перьях»: что вытворял Киркоров на скандальном концерте в Новосибирске
Сегодня, 02:58
Конверты вскрыты. МУП "САХ" побеждает в конкурсе на мусорный полигон в Верх-Туле
Сегодня, 05:39
Самые разбитые дороги Новосибирска назвал чиновник мэрии Эпов: он объяснил разрушения
Сегодня, 05:49
Женщины в хиджабах и вейпы - визитная карточка Плющихинского в Новосибирске
Вчера, 05:16
Названы самые дорогие направления авиаперелетов за март 2023 в Новосибирске
Сегодня, 03:31
Военные назвали болезни, которые симулируют призывники в Новосибирске, чтобы откосить
Сегодня, 07:53