В Новосибирской области продадут на торгах четыре площадки

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Как сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу ДОМ.РФ, участки расположены на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Станиславского и Толмачевской, а также на территории Мочищенского сельсовета. Условия трех торгов будут известны позднее.
В рамках аукциона на улице Толмачевской продадут здание, предназначенное под склад, площадью 946,1 квадратного метра и сам участок размером в 0,23 гектара. Потенциальным покупателям предлагается купить помещение за 9,6 миллиона рублей. Заявки принимаются до 24 апреля, сами торги пройдут 28 апреля.
Напомним, что в Новосибирске продают «роллс-ройс» премиум-класса. Любителям красивой жизни предлагают раскошелиться на 95 миллионов рублей.