В Новосибирской области продадут на торгах четыре площадки

Как сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу ДОМ.РФ, участки расположены на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Станиславского и Толмачевской, а также на территории Мочищенского сельсовета. Условия трех торгов будут известны позднее.