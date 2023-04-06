В Заельцовском районе Новосибирска массово отключали батареи

Согласно данным портала, отопление и горячая вода отсутствовали в домах по улице Кропоткина, Линейной и Кавалерийской. Позже в «Сибирской генерирующей компании» пояснили, что массовое отключение теплоснабжения было связано с ремонтом магистрали. Всего в зоне отключения находились 43 многоквартирных дома. Тепло в квартиры новосибирцев вернулось только утром 6 апреля.