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В Заельцовском районе Новосибирска массово отключали батареи

6 апреля 2023, 09:02
Фото: 1MI
Без горячей воды остались 43 дома

В Новосибирске в среду без горячей воды осталось 43 многоквартирных дома

В Новосибирске 5 апреля на несколько часов произошло массовое отключение домов от системы теплоснабжения. Горячая вода и тепло жители получили только утром 6 апреля. Информация об этом появилась на портале «Мой Новосибирск».

Согласно данным портала, отопление и горячая вода отсутствовали в домах по улице Кропоткина, Линейной и Кавалерийской. Позже в «Сибирской генерирующей компании» пояснили, что массовое отключение теплоснабжения было связано с ремонтом магистрали. Всего в зоне отключения находились 43 многоквартирных дома. Тепло в квартиры новосибирцев вернулось только утром 6 апреля.

Напомним, что в конце марта в Октябрьском районе произошла коммунальная авария. Из-за порыва трубы кипятком залило проезжую часть.

Названо точное число домов в полуторамиллионном Новосибирске
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#Город#Новосибирск#Авария#Отопление#Горячая вода#Отключение
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