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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

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В Заельцовском районе Новосибирска нашли тело пожилой женщины

6 апреля 2023, 13:55
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Следствие проводит проверку

В Новосибирске под окнами многоэтажки нашли 64-летнюю пенсионерку

В Новосибирске была найдена мертвой пожилая женщина. Пенсионерку нашли под окнами многоэтажного дома на улице Кропоткина. Причины смерти пока неизвестны.
«Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела 64-летней женщины. По результатам проверки будет принято решение», - цитирует «КП-Новосибирск» пресс-службу СУ СКР по Новосибирской области.

Сообщается, что тело было найдено под окнами многоэтажного дома на улице Кропоткина. Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили все необходимые экспертизы. В соцсетях утверждается, что у женщины было онкологическое заболевание, однако эта версия пока не подтверждается.

Напомним, что в Новосибирске под окнами многоэтажки нашли тело молодого человека. Причины смерти пока неизвестны.

Под окнами многоэтажки в Новосибирске нашли труп молодого человека
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#Новосибирск#Происшествия#Следственный комитет#Доследственная проверка#Гибель женщины#Пенсионеры
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