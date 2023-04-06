В Заельцовском районе Новосибирска нашли тело пожилой женщины

Сообщается, что тело было найдено под окнами многоэтажного дома на улице Кропоткина. Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили все необходимые экспертизы. В соцсетях утверждается, что у женщины было онкологическое заболевание, однако эта версия пока не подтверждается.