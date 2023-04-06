В Заельцовском районе Новосибирска нашли тело пожилой женщины

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
«Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела 64-летней женщины. По результатам проверки будет принято решение», - цитирует «КП-Новосибирск» пресс-службу СУ СКР по Новосибирской области.
Сообщается, что тело было найдено под окнами многоэтажного дома на улице Кропоткина. Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили все необходимые экспертизы. В соцсетях утверждается, что у женщины было онкологическое заболевание, однако эта версия пока не подтверждается.
Напомним, что в Новосибирске под окнами многоэтажки нашли тело молодого человека. Причины смерти пока неизвестны.