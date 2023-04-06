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Занял и забыл: в Новосибирске сын депутата Лаптева отсудил у должника 58 млн рублей

6 апреля 2023, 08:56
Фото: 1MI
Юрий Кошкин занял у семьи круглую сумму в 2022 году, но отдавать и не собирался

В Новосибирске сын обвиняемого во взятке депутата Лаптева отсудил у должника 58 млн

Сын депутата Владимира Лаптева – Юрий Лаптев, взыскал с депутата Заксобрания Юрия Кошкина 58 млн рублей, о чем говорится на сайте Центрального районного суда.

Из постановления следует, что Юрий Лаптев потребовал у Юрия Кошкина 57 510 552,44 рублей – народный избранник занял у семьи Лаптевых 45 млн рублей и отдавать не собирался.

Тогда к делу подключились специалисты по финансовому мониторингу. Суд иск удовлетворил и обязал депутата выплатить сумму долга, а также проценты.

Несмотря на то, что должник подавал в суд встречный иск к сыну Лаптева, в котором просил признать договор займа недействительным, суд оставил решение без изменений.

Отметим, что отец истца Владимир Лаптев сейчас находится в СИЗО. Его обвиняют во взятке, а Кошкина подозревают в посредничестве при передаче денег.

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