Занял и забыл: в Новосибирске сын депутата Лаптева отсудил у должника 58 млн рублей

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:59
Из постановления следует, что Юрий Лаптев потребовал у Юрия Кошкина 57 510 552,44 рублей – народный избранник занял у семьи Лаптевых 45 млн рублей и отдавать не собирался.
Тогда к делу подключились специалисты по финансовому мониторингу. Суд иск удовлетворил и обязал депутата выплатить сумму долга, а также проценты.
Несмотря на то, что должник подавал в суд встречный иск к сыну Лаптева, в котором просил признать договор займа недействительным, суд оставил решение без изменений.
Отметим, что отец истца Владимир Лаптев сейчас находится в СИЗО. Его обвиняют во взятке, а Кошкина подозревают в посредничестве при передаче денег.
Напомним, что в 2022 году арестовали достаточно знаковых персон. Под следствием депутаты, прокуроры, ученые. Читайте, за что задержали Фалилеева, Колкера, Сидоренко, Лаптева и других в Новосибирске.