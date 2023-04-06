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Published Сегодня, 13:26

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Житель Татарского района украл у попутчика дорогой смартфон с зарядкой

6 апреля 2023, 13:26
Фото: 1MI
Мужчине грозит срок до пяти лет

В Новосибирской области поймали похитителя смартфона за 66 тысяч

В Новосибирской области поймали мужчину, подозреваемого в краже. Мужчина мог украсть в поезде смартфон и зарядку у спящего попутчика. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

По данным ведомства, инцидент произошел в поезде, следовавшего по маршруту Томск – Адлер. Молодой ростовчанин поставил в полукупе смартфон на зарядку и заснул. В это время на станции «Новосибирск» в вагон вошел житель Татарского района. Заметив дорогой смартфон, подозреваемый решил присвоить его и перед прибытием на станцию «Татарская» забрал гаджет вместе с зарядкой.  После этого мужчина покинул купе.

Не найдя дорогой смартфон стоимостью 66 тысяч рублей, юноша срочно обратился в полицию. Полицейские оперативно поймали мужчину и вернули жертве телефон. Стоит отметить, что задержанный уже был дважды судим за кражу дизельного топлива и плуга для трактора. Теперь любителю телефонов грозит срок до пяти лет.

Напомним, что в Новосибирске осудят майнера криптовалюты. Мужчина незаконно подключился к электросети соседа.

Новосибирского майнера криптовалюты осудят за миллионную кражу электричества
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#Новосибирская область#Криминал#Кража#Полиция#Поезд
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