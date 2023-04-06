Житель Татарского района украл у попутчика дорогой смартфон с зарядкой

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
По данным ведомства, инцидент произошел в поезде, следовавшего по маршруту Томск – Адлер. Молодой ростовчанин поставил в полукупе смартфон на зарядку и заснул. В это время на станции «Новосибирск» в вагон вошел житель Татарского района. Заметив дорогой смартфон, подозреваемый решил присвоить его и перед прибытием на станцию «Татарская» забрал гаджет вместе с зарядкой. После этого мужчина покинул купе.
Не найдя дорогой смартфон стоимостью 66 тысяч рублей, юноша срочно обратился в полицию. Полицейские оперативно поймали мужчину и вернули жертве телефон. Стоит отметить, что задержанный уже был дважды судим за кражу дизельного топлива и плуга для трактора. Теперь любителю телефонов грозит срок до пяти лет.
Напомним, что в Новосибирске осудят майнера криптовалюты. Мужчина незаконно подключился к электросети соседа.