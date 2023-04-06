Житель Татарского района украл у попутчика дорогой смартфон с зарядкой

По данным ведомства, инцидент произошел в поезде, следовавшего по маршруту Томск – Адлер. Молодой ростовчанин поставил в полукупе смартфон на зарядку и заснул. В это время на станции «Новосибирск» в вагон вошел житель Татарского района. Заметив дорогой смартфон, подозреваемый решил присвоить его и перед прибытием на станцию «Татарская» забрал гаджет вместе с зарядкой. После этого мужчина покинул купе.