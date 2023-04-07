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Бассейн для Школы Олимпийского резерва в Новосибирске отремонтируют за 122 млн руб

7 апреля 2023, 09:23
Фото: 2GIS
В бассейне "Нептун" проводит занятия Школа Олимпийского резерва.
Капитальный ремонт фасада бассейна «Нептун», где тренируется Школа Олимпийского резерва, отремонтируют в 2023 году за 122 млн рублей. Информация о закупке размещена на сайте госзакупок, компания-подрядчик будет определена 18 апреля 2023 года.

Фасад бассейна «Нептун» должен быть отремонтирован в 2023 году, на это выделено 122 млн рублей по данным spark-interfax.ru. Информация о закупке обновлена, заявки принимаются с 4 по 14 апреля, исполнитель услуг будет определен 18 апреля. Бассейн «Нептун» известен в Новосибирске тем, что здесь находится «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта» Новосибирской области.

Капитальный ремонт будет производиться в несколько этапов, но все они должны быть завершены в сентябре 2023 года, в том числе, в ремонтные работы входит замена прозрачных конструкций. Заявки принимаются на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ.

В Новосибирске три женщины отравились хлором в бассейне
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В марте в Новосибирске произошел инцидент, когда посетительницы бассейна отравились хлором, одна из них оставила отзыв на Флампе.

#Бассейн#Госзакупки#Спорт#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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