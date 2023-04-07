Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Фасад бассейна «Нептун» должен быть отремонтирован в 2023 году, на это выделено 122 млн рублей по данным spark-interfax.ru. Информация о закупке обновлена, заявки принимаются с 4 по 14 апреля, исполнитель услуг будет определен 18 апреля. Бассейн «Нептун» известен в Новосибирске тем, что здесь находится «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта» Новосибирской области.
Капитальный ремонт будет производиться в несколько этапов, но все они должны быть завершены в сентябре 2023 года, в том числе, в ремонтные работы входит замена прозрачных конструкций. Заявки принимаются на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ.
В марте в Новосибирске произошел инцидент, когда посетительницы бассейна отравились хлором, одна из них оставила отзыв на Флампе.