Фасад бассейна «Нептун» должен быть отремонтирован в 2023 году, на это выделено 122 млн рублей по данным spark-interfax.ru. Информация о закупке обновлена, заявки принимаются с 4 по 14 апреля, исполнитель услуг будет определен 18 апреля. Бассейн «Нептун» известен в Новосибирске тем, что здесь находится «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта» Новосибирской области.