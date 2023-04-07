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Безумные очкарики: как нейросеть видит "Тотальный диктант"-2023 в Новосибирске

7 апреля 2023, 01:30
Первым делом искусственный интеллект считает, что если мероприятие в Новосибирске, то непременно в снегу

В Новосибирске пройдет "Тотальный диктант"-2023: как его участников видит нейросеть

8 апреля в 20 раз в России и других странах пройдет акция по проверке грамотности "Тотальный диктант", которая была придумана в Новосибирске. В честь юбилея мы решили узнать, как нейросеть видит сибиряков, которые пришли писать диктант

В субботу, 8 апреля, в Новосибирске в 20 раз пройдет акция по проверке грамотности "Тотальный диктант". Придуманная, как шуточное мероприятие, акция разрослась до международных масштабов. Текст под диктовку писали и в Антарктиде, и даже в космосе. Поскольку придуман "Тотальный диктант" в Новосибирском государственном университете, в легендарном Академгородке, первым делом мы спросили у нейросети, как она видит сотрудников научных институтов, собравшихся в поточной аудитории НГУ, чтобы проверить свои знания в русском языке.

В НГУ будут работать три площадки, на которых можно будет написать диктантВ НГУ будут работать три площадки, на которых можно будет написать диктант
В НГУ будут работать три площадки, на которых можно будет написать диктант

Придут писать "Тотальный диктант" и студенты – площадки, кроме Новосибирского государственного университета, развернуты в НГТУ, НГПУ, Сибирском институте управления РАНХиГС, Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств.

Студенты традиционно проявляют к "Тотальному диктанту" высокий интересСтуденты традиционно проявляют к "Тотальному диктанту" высокий интерес
Студенты традиционно проявляют к "Тотальному диктанту" высокий интерес

Площадку "Тотального диктанта" развернут и в мэрии Новосибирска. Удивительно, но будущего мэра города, которого будут избирать уже не прямым голосованием, а по контрактной системе, нейросеть увидела типичным чиновником-единороссом. А вот сотрудников муниципалитета, решивших проверить грамотность, изобразила в духе советских коммунистов 60-х годов.

В мэрии будет диктовать журналист и шоумен Николай ЛукинскийВ мэрии будет диктовать журналист и шоумен Николай Лукинский
В мэрии будет диктовать журналист и шоумен Николай Лукинский

Традиционно акция по проверке грамотности пройдет во многих библиотеках. По мнению нейросети, сегодня в библиотеки ходят только пожилые люди и преимущественно женщины.

На самом деле, говорят библиотекари, основные посетитители читальных залов - молодые людиНа самом деле, говорят библиотекари, основные посетитители читальных залов - молодые люди
На самом деле, говорят библиотекари, основные посетитители читальных залов - молодые люди

Не обошли вниманием организаторы акции и медицинские учреждения. Так называемый "ФАРМАльный Диктант" пройдет в Новосибирской областной клинической больнице. Его прочтет хирург, эндоскопист, заведующий стационарным отделением клиники "Санитас" Алексей Райц.

Похоже, по мнению нейросети, больницы - это только боль и страданиеПохоже, по мнению нейросети, больницы - это только боль и страдание
Похоже, по мнению нейросети, больницы - это только боль и страдание

В официальном списке новосибирских площадок в 2023 году нет мест заключения. А вот в 2000 и 2021 в акция проходила и в исправительных колониях. Похоже, что подобный запрос нейросеть поставил в тупик и электронные мозги сумели сгенерировать только вот такое изображение.

В 2020 году одна из осуждённых женщин, отбывающая наказание в колонии №9, написала диктант на "отлично"В 2020 году одна из осуждённых женщин, отбывающая наказание в колонии №9, написала диктант на "отлично"
В 2020 году одна из осуждённых женщин, отбывающая наказание в колонии №9, написала диктант на "отлично"

А вот ноу-хау 2023 года – чтение в стенах завода по производству алкогольных напитков "Балтика-Новосибирск". На эту площадку пустят только тех, кому уже исполнилось 18 лет, поэтому с собой необходим паспорт. Диктующим будет известный краевед Константин Голодяев.

Будет ли в программе дегустация продукции, пока неизвестноБудет ли в программе дегустация продукции, пока неизвестно
Будет ли в программе дегустация продукции, пока неизвестно

Ну и наконец, мы спросили у искусственного интеллекта, какая погода ожидается в Новосибирске в день проведения акции. И тут нейросеть не подвела.

Синоптики обещают, что в ночь на суббуту температура возда резко упадет до 10 градусов мороза, выпадет снег. Слабые осадки на фоне минусовой температуры ожидаются в течение всего дняСиноптики обещают, что в ночь на суббуту температура возда резко упадет до 10 градусов мороза, выпадет снег. Слабые осадки на фоне минусовой температуры ожидаются в течение всего дня
Синоптики обещают, что в ночь на суббуту температура возда резко упадет до 10 градусов мороза, выпадет снег. Слабые осадки на фоне минусовой температуры ожидаются в течение всего дня
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