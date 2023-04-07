В субботу, 8 апреля, в Новосибирске в 20 раз пройдет акция по проверке грамотности "Тотальный диктант". Придуманная, как шуточное мероприятие, акция разрослась до международных масштабов. Текст под диктовку писали и в Антарктиде, и даже в космосе. Поскольку придуман "Тотальный диктант" в Новосибирском государственном университете, в легендарном Академгородке, первым делом мы спросили у нейросети, как она видит сотрудников научных институтов, собравшихся в поточной аудитории НГУ, чтобы проверить свои знания в русском языке.