Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
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В субботу, 8 апреля, в Новосибирске в 20 раз пройдет акция по проверке грамотности "Тотальный диктант". Придуманная, как шуточное мероприятие, акция разрослась до международных масштабов. Текст под диктовку писали и в Антарктиде, и даже в космосе. Поскольку придуман "Тотальный диктант" в Новосибирском государственном университете, в легендарном Академгородке, первым делом мы спросили у нейросети, как она видит сотрудников научных институтов, собравшихся в поточной аудитории НГУ, чтобы проверить свои знания в русском языке.
Придут писать "Тотальный диктант" и студенты – площадки, кроме Новосибирского государственного университета, развернуты в НГТУ, НГПУ, Сибирском институте управления РАНХиГС, Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств.
Площадку "Тотального диктанта" развернут и в мэрии Новосибирска. Удивительно, но будущего мэра города, которого будут избирать уже не прямым голосованием, а по контрактной системе, нейросеть увидела типичным чиновником-единороссом. А вот сотрудников муниципалитета, решивших проверить грамотность, изобразила в духе советских коммунистов 60-х годов.
Традиционно акция по проверке грамотности пройдет во многих библиотеках. По мнению нейросети, сегодня в библиотеки ходят только пожилые люди и преимущественно женщины.
Не обошли вниманием организаторы акции и медицинские учреждения. Так называемый "ФАРМАльный Диктант" пройдет в Новосибирской областной клинической больнице. Его прочтет хирург, эндоскопист, заведующий стационарным отделением клиники "Санитас" Алексей Райц.
В официальном списке новосибирских площадок в 2023 году нет мест заключения. А вот в 2000 и 2021 в акция проходила и в исправительных колониях. Похоже, что подобный запрос нейросеть поставил в тупик и электронные мозги сумели сгенерировать только вот такое изображение.
А вот ноу-хау 2023 года – чтение в стенах завода по производству алкогольных напитков "Балтика-Новосибирск". На эту площадку пустят только тех, кому уже исполнилось 18 лет, поэтому с собой необходим паспорт. Диктующим будет известный краевед Константин Голодяев.
Ну и наконец, мы спросили у искусственного интеллекта, какая погода ожидается в Новосибирске в день проведения акции. И тут нейросеть не подвела.