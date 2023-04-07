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Большинство новосибирцев на тройку оценивают состояние своего здоровья - аналитики

7 апреля 2023, 02:40
Фото: 1MI

Стало известно, как оценивают новосибирцы состояние своего здоровья

Аналитики Новосибирскстата расспросили жителей Новосибирска в возрасте от 15 лет о состоянии их здоровья во Всемирный день здоровья. Этот праздник ежегодно отмечается 7 апреля.

Оказалось, что только половина опрошенных новосибирцев (49,9%) чувствуют себя удовлетворительно. Свое здоровье назвали очень хорошим только 4,8% людей. За последний год этот показатель сократился с 5,6%. Просто хорошее самочувствие у 34,3% сибиряков, на плохое посетовали 9,3%, еще хуже здоровье у 1,6%.

Также стало известно, что здорового образа жизни в регионе придерживаются в основном женщины (4,7%), чем мужчины (2,5%). Только иногда стараются правильно питаться и заниматься спортом 43,5% мужчин и 66,4% женщин.

Кроме того, именно представительницы слабого пола стремятся чаще проверять свое здоровье. Так почти 55% из них проходят диспансеризацию каждый год. Среди мужчин 47,7% на это находят время.

В 2021 году жители Новосибирска порядка 30,3 млн раз посетили врачей. Этот показатель растет из года в год.

#Алина Шефер#Больница#Заболевания#Здоровье#Новосибирск#Новосибирская область
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