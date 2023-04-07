Большинство новосибирцев на тройку оценивают состояние своего здоровья - аналитики

Оказалось, что только половина опрошенных новосибирцев (49,9%) чувствуют себя удовлетворительно. Свое здоровье назвали очень хорошим только 4,8% людей. За последний год этот показатель сократился с 5,6%. Просто хорошее самочувствие у 34,3% сибиряков, на плохое посетовали 9,3%, еще хуже здоровье у 1,6%.