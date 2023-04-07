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Дом автора посадки на Луну Кондратюка в Новосибирске построят с нуля

7 апреля 2023, 12:22
Фото: wikipedia.org
Дом ученого построят заново

В Новосибирске дом-музей автора посадки на Луну Кондратюка построят с нуля

В Новосибирске займутся реконструкцией дома-музея Юрия Кондратюка, известного разработкой схемы посадки на Луну. В рамках реставрации здание снесут и построят заново. Об этом сообщила замначальника департамента культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева.

«Такой уровень ремонтных работ мы осуществим впервые. Демонтаж произведут до самого основания», - заявила Ирина Соловьева в пресс-центре ТАСС.

 

Дом полностью снесут, чтобы построить заново, но уже из современных материалов. В 1924 году здание сделали из шлакоблоков, которые уже подвержены влиянию времени. При этом исторический облик здания будет сохранен.

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Реконструкция будет проводиться в рамках нацпроекта «Культура» и под личным контролем дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта Владимира Джанибекова. На масштабный проект выделят 191 миллион рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Окончить работу планируется в конце декабря 2024 года.

 

Благодаря демонтажу здания в музее расположат модель спускаемого аппарата космического корабля «Восток» диаметром полтора миллиметра и весом около тонны. Отметим, что Юрий Кондратюк является одним из основоположников космонавтики и разработчиком схемы прилунения космических кораблей.

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Напомним, что в Новосибирске вновь под угрозой здание Дома офицеров. Достопримечательность города желает прибрать к рукам бизнесмен Эдуард  Таран.

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#Новосибирск#Культура#Мэрия Новосибирска#Реставрация#Музей#Космос
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