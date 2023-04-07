Дом автора посадки на Луну Кондратюка в Новосибирске построят с нуля

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
«Такой уровень ремонтных работ мы осуществим впервые. Демонтаж произведут до самого основания», - заявила Ирина Соловьева в пресс-центре ТАСС.
Дом полностью снесут, чтобы построить заново, но уже из современных материалов. В 1924 году здание сделали из шлакоблоков, которые уже подвержены влиянию времени. При этом исторический облик здания будет сохранен.
Реконструкция будет проводиться в рамках нацпроекта «Культура» и под личным контролем дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта Владимира Джанибекова. На масштабный проект выделят 191 миллион рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Окончить работу планируется в конце декабря 2024 года.
Благодаря демонтажу здания в музее расположат модель спускаемого аппарата космического корабля «Восток» диаметром полтора миллиметра и весом около тонны. Отметим, что Юрий Кондратюк является одним из основоположников космонавтики и разработчиком схемы прилунения космических кораблей.
Напомним, что в Новосибирске вновь под угрозой здание Дома офицеров. Достопримечательность города желает прибрать к рукам бизнесмен Эдуард Таран.