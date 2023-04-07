Готовьте рыбу дольше: врачи рассказали, как не заразиться описторхозом в Новосибирске

В случае пренебрежения этими правилами при приготовлении речной рыбы, можно получить себе в приятели паразита под названием описторхис. Его личинки могут долгое время сохраняться живыми, а после попадания в желудок оказываются в двенадцатиперстную кишку и желчные протоки печени. При этом новый обитатель организма может жить там свыше двадцати пяти лет и питаться кровью и слизью человека. Ежедневно паразит откладывает до 900 яиц, которые с фекалиями попадают в почву, а оттуда – в реки. Таким образом, постоянно употребляя в пищу речную рыбу, можно приобрести бесчисленное количество описторхисов.