Готовьте рыбу дольше: врачи рассказали, как не заразиться описторхозом в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
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Updated Сегодня, 09:52
«Для обеззараживания рыбу нужно подвергнуть термической обработке. С момента закипания варить не менее двадцати минут, если решили заморозить – то держите в морозилке не не менее 7 часов при температуре -40° С, 32 часов при -28 °С», - цитирует «НГС Новосибирск» врача-инфекциониста, главного врача клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова.
Если же вы решили пожарить рыбу, то нарежьте ее кусочками и распластайте на сковородке, закрыв ее крышкой. Готовить нужно не менее двадцати минут с добавлением большого количества жира. Любителям соленой или подкопченной рыбки нужно помнить о посоле в течение двух недель из расчета 2 килограмма соли на десять килограмм продукта. Перед копчением в холодном виде необходимо как следует просолить или заморозить рыбу. Коптить в горячем виде нужно при температуре +70–80°С в течение 2–2,5 часов.
В случае пренебрежения этими правилами при приготовлении речной рыбы, можно получить себе в приятели паразита под названием описторхис. Его личинки могут долгое время сохраняться живыми, а после попадания в желудок оказываются в двенадцатиперстную кишку и желчные протоки печени. При этом новый обитатель организма может жить там свыше двадцати пяти лет и питаться кровью и слизью человека. Ежедневно паразит откладывает до 900 яиц, которые с фекалиями попадают в почву, а оттуда – в реки. Таким образом, постоянно употребляя в пищу речную рыбу, можно приобрести бесчисленное количество описторхисов.
При этом паразит не просто питается жизненными соками хозяина, но и заражает человека описторхозом. Через две-три недели у пациента возникает лихорадка с ознобом, слабость и повышенная потливость. Также больной жалуется на снижение аппетита и боли в мышцах, иногда возникает сыпь. При этом болезнь может протекать в скрытой форме и изредка проявляться в виде боли в животе после еды и нарушениях сна.
Однако позже развиваются боли в правом подреберье, желтуха и увеличивается печень. В тяжелых случаях возникают такие токсикозы, как синдром Лайела и синдром Стивена-Джонсона. Самым грозным исходом описторхоза является панкреатит и злокачественный рак печени и желчных протоков из-за перерождения клеток и их хронического воспаления. Также нерадивым рыбакам и поварам грозит цирроз печени, абсцессы и желчный перитонит.
Лечение описторхоза осуществляется в стационаре под наблюдением врача. Выявляется болезнь через обнаружение яиц паразита в кале или благодаря методу зондирования. Больного долгое время лечат противопаразитарными препаратами, а также следят за оттоком желчи. Лечение может занять несколько месяцев.
По словам медиков, в реках Новосибирской области наблюдается неблагоприятная ситуация по наличию описторхисов. Поэтому лучшим способом уберечь себя является либо отказ от употребления речной рыбы, либо ее тщательное приготовление.
Напомним, что в Новосибирской области продолжается вакцинация против кори. Это связано со вспышками опасного заболевания.