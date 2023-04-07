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Губернатор проконтролировал ход строительства кампуса мирового уровня НГУ

7 апреля 2023, 04:54
Фото: Пресс-служба Правительства НСО
В ходе рабочей поездки Губернатор Андрей Травников посетил площадку строительства объектов кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета.

Глава региона ознакомился с ходом работ по строительству учебного корпуса и досугового центра Специализированного учебно-научного центра НГУ, комплекса общежитий. 

Сегодня строители ведут работы по устройству внутренних стен учебного корпуса и досугового центра СУНЦ НГУ, отделке помещений под индивидуальный тепловой пункт, монтажу оборудования ИТП, а также кровельные работы.

Также завершено устройство перегородок в подземной части комплекса общежитий. Ведутся работы по устройству внутреннего пространства, отделке помещения под ИТП, подземной части комплекса, кровельные работы. 

Ввод объектов в эксплуатацию запланирован к сентябрю 2024 года. 

Напомним, что Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и Губернатор Андрей Травников рассмотрели задачи развития кампуса Новосибирского государственного университета 5 марта 2021 года. Было принято решение о финансировании строительства новых корпусов НГУ.

Строительство кампуса мирового уровня НГУ, наряду с возведением СКИФа, – флагманский проект программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», реализуемой под контролем Правительства региона.

#Правительство
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