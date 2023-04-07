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Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

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Известных артистов отказались приглашать на День города в Новосибирске

7 апреля 2023, 04:33
Фото: atas.info
Знаменитых певцов на празднике не будет

В Новосибирске отказались приглашать известных артистов на День города

В мэрии рассказали о планах празднования Дня города в Новосибирске – программа еще не утверждена, но уже кое-что известно.

День города Новосибирска в 2023 году будут праздновать два дня – 24 и 25 июня. Власти решили отмечать событие без известных артистов. Приглашать звезд в столицу Сибири не планируют, как например это было в 2022 году – тогда приехала Полина Гагарина, а ее гонорар составил 7 млн рублей.

Как уточнили НГС в Департаменте культуры, спорта и молодежной политики, оплачивать никакие выступления популярных людей они не намерены. А вот о планах все же поделились.

В честь Дня города, на площади Ленина организуют концерт и фестиваль духовых оркестров. На Михайловской набережной проведут Фестиваль креативных индустрий, в парке «Арена» состоится VK Fest.

Стоимость программы, да и сама программа еще не утверждена, все находится в разработке. Также нет информации и про салют. Напомним, что улицу Ленина вновь сделают пешеходной на День города. 

Украсят цветами: в Новосибирске улицу Ленина сделают пешеходной на День города
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#День города#Общество#Город#Новосибирск#Концерт#Праздник#Салют#Эмилия Губарева
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