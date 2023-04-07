Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
День города Новосибирска в 2023 году будут праздновать два дня – 24 и 25 июня. Власти решили отмечать событие без известных артистов. Приглашать звезд в столицу Сибири не планируют, как например это было в 2022 году – тогда приехала Полина Гагарина, а ее гонорар составил 7 млн рублей.
Как уточнили НГС в Департаменте культуры, спорта и молодежной политики, оплачивать никакие выступления популярных людей они не намерены. А вот о планах все же поделились.
В честь Дня города, на площади Ленина организуют концерт и фестиваль духовых оркестров. На Михайловской набережной проведут Фестиваль креативных индустрий, в парке «Арена» состоится VK Fest.
Стоимость программы, да и сама программа еще не утверждена, все находится в разработке. Также нет информации и про салют. Напомним, что улицу Ленина вновь сделают пешеходной на День города.