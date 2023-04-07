День города Новосибирска в 2023 году будут праздновать два дня – 24 и 25 июня. Власти решили отмечать событие без известных артистов. Приглашать звезд в столицу Сибири не планируют, как например это было в 2022 году – тогда приехала Полина Гагарина, а ее гонорар составил 7 млн рублей.