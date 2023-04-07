Мальчик заявил, что его выгнали из автобуса в Новосибирске – его слова проверят

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Инцидент произошел 5 апреля в Академгородке. Ребенок не смог оплатить проезд и за это его якобы выгнали из транспорта на остановке, которая находится в нескольких километрах от его школы. Мальчик после рассказал матери, что в терминале отсутствовали батарейки, поэтому не удалось расплатиться.
«По поводу случившегося нам звонила мама мальчика. Мы разбираемся в инциденте. Все водители у нас знают, что детей по закону высаживать нельзя. Да и если терминал не работает, то пассажиры едут бесплатно», - пояснили Atas.info в компании «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1».
Сам водитель уверяет, что не выгонял ребенка. Кто из них прав, выяснят по камерам видеонаблюдения в салоне автобуса.