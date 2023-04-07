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Мальчик заявил, что его выгнали из автобуса в Новосибирске – его слова проверят

7 апреля 2023, 07:11
Фото: 1MI
Мальчик заявил на водителя, который его выгнал из автобуса в Новосибирске

В Новосибирске 10-летний мальчик пожаловался на водителя, который выгнал его автобуса

Водитель автобуса № 52к в Новосибирске мог высадить 10-летнего мальчика из-за неработающего терминала для оплаты. Его мама пожаловалась в компанию пассажирских перевозок.

Инцидент произошел 5 апреля в Академгородке. Ребенок не смог оплатить проезд и за это его якобы выгнали из транспорта на остановке, которая находится в нескольких километрах от его школы. Мальчик после рассказал матери, что в терминале отсутствовали батарейки, поэтому не удалось расплатиться.

«По поводу случившегося нам звонила мама мальчика. Мы разбираемся в инциденте. Все водители у нас знают, что детей по закону высаживать нельзя. Да и если терминал не работает, то пассажиры едут бесплатно», - пояснили Atas.info в компании «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1».

Сам водитель уверяет, что не выгонял ребенка. Кто из них прав, выяснят по камерам видеонаблюдения в салоне автобуса.

#Водитель#Автобус#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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