Мальчик заявил, что его выгнали из автобуса в Новосибирске – его слова проверят

Инцидент произошел 5 апреля в Академгородке. Ребенок не смог оплатить проезд и за это его якобы выгнали из транспорта на остановке, которая находится в нескольких километрах от его школы. Мальчик после рассказал матери, что в терминале отсутствовали батарейки, поэтому не удалось расплатиться.