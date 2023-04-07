Мешают общественники: Дом офицеров в Новосибирске пытается арендовать бизнесмен Таран

Предприниматель после неудачной попытки договориться об аренде решил попытать судьбу снова в этом году. В этот раз активисты прибегли к «тяжелой артиллерии» — написали президенту Путину и в Госдуму РФ. Попросили не сдавать частнику историческое здание. В РАТМ Холдинге признаются, что удивлены поведением общественников и прибывают в недоумении от этой ситуации. По словам представителей холдинга, арендовать Дом офицеров хотели в патриотических целях. Они планировали развивать Музей истории войск Сибири.