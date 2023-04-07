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Мешают общественники: Дом офицеров в Новосибирске пытается арендовать бизнесмен Таран

7 апреля 2023, 10:22
Фото: сайт Дома офицеров
Эдуард Таран пробует во второй раз арендовать Дом офицеров

В Новосибирске Дом офицеров снова пытается арендовать бизнесмен Таран

Дом офицеров в Новосибирске уже дважды пытается взять в аренду глава РАТМ Холдинга Эдуард Таран. В его планы постоянно вмешиваются общественники.

Бизнесмен даже обратился в Минобороны, как пишет «Прецедент». А ведь еще в 2017 году Таран планировал арендовать здание для размещения в нем шахматного клуба. Против этого выступили общественники и представители военного ведомства.

Предприниматель после неудачной попытки договориться об аренде решил попытать судьбу снова в этом году. В этот раз активисты прибегли к «тяжелой артиллерии» — написали президенту Путину и в Госдуму РФ. Попросили не сдавать частнику историческое здание. В РАТМ Холдинге признаются, что удивлены поведением общественников и прибывают в недоумении от этой ситуации. По словам представителей холдинга, арендовать Дом офицеров хотели в патриотических целях. Они планировали развивать Музей истории войск Сибири.

В холдинге отметили, что сейчас здание используют не по целевому назначению. В нем, в частности, проводят выставки шуб и обуви.

Напомним, в конце 2022 года глава РАТМ Холдинга Эдуард Таран инициировал отставку директора стадиона «Спартак» Михаила Федотова. Подробности читайте в материале Atas.info.

"РАТМ-Холдинг" инициировал досрочную отставку директора стадиона "Спартак"
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#Общество#Дом офицеров#Бизнесмен#Аренда#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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