Мешают общественники: Дом офицеров в Новосибирске пытается арендовать бизнесмен Таран

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Бизнесмен даже обратился в Минобороны, как пишет «Прецедент». А ведь еще в 2017 году Таран планировал арендовать здание для размещения в нем шахматного клуба. Против этого выступили общественники и представители военного ведомства.
Предприниматель после неудачной попытки договориться об аренде решил попытать судьбу снова в этом году. В этот раз активисты прибегли к «тяжелой артиллерии» — написали президенту Путину и в Госдуму РФ. Попросили не сдавать частнику историческое здание. В РАТМ Холдинге признаются, что удивлены поведением общественников и прибывают в недоумении от этой ситуации. По словам представителей холдинга, арендовать Дом офицеров хотели в патриотических целях. Они планировали развивать Музей истории войск Сибири.
В холдинге отметили, что сейчас здание используют не по целевому назначению. В нем, в частности, проводят выставки шуб и обуви.
Напомним, в конце 2022 года глава РАТМ Холдинга Эдуард Таран инициировал отставку директора стадиона «Спартак» Михаила Федотова. Подробности читайте в материале Atas.info.