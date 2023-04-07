Нарушения ГОСТа нашли в составе антигололедных реагентов, используемых в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
Выяснилось, что смеси не соответствуют ГОСТу. Когда ДЭУ-1 на конкурсной основе выбирало поставщика реагентов, были поставлены условия, которые не предусмотрены стандартами.
Антимонопольная служба уточнила, что песок оставался на ситах. А это крупное нарушение, повлекшее за собой распространение грязи на улицах города. Также могло привести к порче обуви пешеходов.
На ДЭУ-1, как стало известно, пожаловалась строительная компания. Их обязали изменить условия аукциона.