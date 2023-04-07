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Нарушения ГОСТа нашли в составе антигололедных реагентов, используемых в Новосибирске

7 апреля 2023, 05:56
Фото: atas.info
Антигололедная смесь не по ГОСТу оказалась в Новосибирске

В Новосибирске при закупках антигололедной смеси нашли нарушения

Новосибирское УФАС выявило нарушения в закупках противогололедных реагентов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что смеси не соответствуют ГОСТу. Когда ДЭУ-1 на конкурсной основе выбирало поставщика реагентов, были поставлены условия, которые не предусмотрены стандартами.

Антимонопольная служба уточнила, что песок оставался на ситах. А это крупное нарушение, повлекшее за собой распространение грязи на улицах города. Также могло привести к порче обуви пешеходов.

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На ДЭУ-1, как стало известно, пожаловалась строительная компания. Их обязали изменить условия аукциона.

#Реагенты#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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