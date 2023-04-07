Названы самые криминальные заведения Новосибирска, в которые чаще вызывали полицию

Как пишет «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на ведомство, в 2022 году правоохранители выезжали по нескольку раз в бары и кафе, расположенные на улицах Вокзальная Магистраль, Серебренниковская, Советская, Ленина, Мичурина и Проспект Димитрова. Причиной становились инциденты, драки, кражи и конфликты.