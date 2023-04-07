atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Изображение материала

Названы самые криминальные заведения Новосибирска, в которые чаще вызывали полицию

7 апреля 2023, 09:36
Фото: 1MI

Самые криминальные заведения назвали полицейские в Новосибирске

Полиция перечислила заведения общепита и другие общественные места в Новосибирске откуда чаще поступали вызовы. Об этом рассказали в ГУ МВД региона.

Как пишет «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на ведомство, в 2022 году правоохранители выезжали по нескольку раз в бары и кафе, расположенные на улицах Вокзальная Магистраль, Серебренниковская, Советская, Ленина, Мичурина и Проспект Димитрова. Причиной становились инциденты, драки, кражи и конфликты.

Эти происшествия повторялись в данных общественных местах также в первые месяцы 2023 года. Во всех инцидентах разбирались сотрудники полиции.

Напомним, ранее сотрудники ГИБДД Новосибирска рассказали Atas.info на каких улицах города чаще сбивали людей.

В ГИБДД Новосибирска назвали улицы, где чаще сбивают людей и регистрируют ДТП
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Полиция#Общепит#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Сердце бьется, руки оружие держать могут - доброволец без ног хочет вернуться на СВО
Вчера, 11:17
Конверты вскрыты. МУП "САХ" побеждает в конкурсе на мусорный полигон в Верх-Туле
Вчера, 05:39
«Чудо в перьях»: что вытворял Киркоров на скандальном концерте в Новосибирске
Вчера, 02:58
Безумные очкарики: как нейросеть видит "Тотальный диктант"-2023 в Новосибирске
Сегодня, 01:30
Женщин не берем: в Новосибирске девушку не взяли на службу в ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 03:11
Уклониться от армии незаконно помогают шесть компаний в Новосибирске: их число растет
Вчера, 09:36