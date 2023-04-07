Новосибирский Минтруд прокомментировал нападение пятиклассника на учителя из-за вейпа

Стоит отметить, что в Госдуме уже подготовили законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей к ним несовершеннолетним. В рамках законодательной инициативы, предложенной группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным, предлагается отменить открытое размещать никотиносодержащие вейпы и линейки аналогичных устройств на полках магазинов, а также убрать любую рекламу продукта. В связи с этим ожидается многократное увеличение акцизов на товар.