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Новосибирский Минтруд прокомментировал нападение пятиклассника на учителя из-за вейпа

7 апреля 2023, 10:20
Фото: pxhere.com
Школьник мог купить вейп на подаренные деньги

В Минтруда Новосибирской области прокомментировали агрессию школьника из-за вейпа

В министерстве труда и социального развития Новосибирской области отреагировали на ситуацию в школе №213 микрорайона «Березовый». Ученик пятого класса якобы проявил агрессию и напал на педагога, отобравшего у него вейп.

«По факту произошедшего департаментом образования мэрии города Новосибирска совместно с городской комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав организована проверка. По ее результатам будет дана оценка эффективности профилактических мер, осуществляемых администрацией школы, а также обеспечения процесса бесконфликтного урегулирования спорных ситуаций с родителями учащихся», - цитируют Вести Новосибирск представителей ведомства.

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Информация о произошедшем в школе №213 микрорайона «Березовый» в Новосибирске стала достоянием соцсетей. Утверждается, что пятиклассника якобы поймали за курением вейпа и сделали замечание. При попытке отобрать электронную сигарету мальчик якобы напал на педагогов и буйного ученика усмиряла Росгвардия.

Позже информацию частично подтвердила мать мальчика. Случившимся в соцсетях якобы поделилась родительница другого ученика по неизвестным причинам. Сам же любитель электронных сигарет является отличником, а вейп приобрел через Интернет у неизвестного новосибирца на подаренные деньги, чтобы быть «в тренде». После случившегося ребенка могут перевести в другую школу, так как мать недовольна поведением администрации.

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Стоит отметить, что в Госдуме уже подготовили законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей к ним несовершеннолетним. В рамках законодательной инициативы, предложенной группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным, предлагается отменить открытое размещать никотиносодержащие вейпы и линейки аналогичных устройств на полках магазинов, а также убрать любую рекламу продукта. В связи с этим ожидается многократное увеличение акцизов на товар.

Напомним, что подозреваемого в нападении на первоклассницу в Новосибирске отправили в СИЗО. Сообщается, что мужчина был судим.

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