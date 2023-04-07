Новосибирский Минтруд прокомментировал нападение пятиклассника на учителя из-за вейпа

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
«По факту произошедшего департаментом образования мэрии города Новосибирска совместно с городской комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав организована проверка. По ее результатам будет дана оценка эффективности профилактических мер, осуществляемых администрацией школы, а также обеспечения процесса бесконфликтного урегулирования спорных ситуаций с родителями учащихся», - цитируют Вести Новосибирск представителей ведомства.
Информация о произошедшем в школе №213 микрорайона «Березовый» в Новосибирске стала достоянием соцсетей. Утверждается, что пятиклассника якобы поймали за курением вейпа и сделали замечание. При попытке отобрать электронную сигарету мальчик якобы напал на педагогов и буйного ученика усмиряла Росгвардия.
Позже информацию частично подтвердила мать мальчика. Случившимся в соцсетях якобы поделилась родительница другого ученика по неизвестным причинам. Сам же любитель электронных сигарет является отличником, а вейп приобрел через Интернет у неизвестного новосибирца на подаренные деньги, чтобы быть «в тренде». После случившегося ребенка могут перевести в другую школу, так как мать недовольна поведением администрации.
Стоит отметить, что в Госдуме уже подготовили законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей к ним несовершеннолетним. В рамках законодательной инициативы, предложенной группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным, предлагается отменить открытое размещать никотиносодержащие вейпы и линейки аналогичных устройств на полках магазинов, а также убрать любую рекламу продукта. В связи с этим ожидается многократное увеличение акцизов на товар.
Напомним, что подозреваемого в нападении на первоклассницу в Новосибирске отправили в СИЗО. Сообщается, что мужчина был судим.