Поцарапанные плинтуса и грязь: жительницу Новосибирска возмутил бездарный клининг

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
«Я в шоке от такого клининга! Не обращайтесь сюда никогда!», - так начинается гневный отзыв пострадавшей.
По словам женщины, компанию «Регион клининг» ей порекомендовали знакомые. Однако, несмотря на хорошие отзывы, уборка так и не была произведена. Работники в течение целого дня умудрились протереть только два окошка из пяти (причем с внутренней стороны). Несмотря на заверения в использовании только профессиональных средств, сотрудники клининга пользовались исключительно «Пемолюксом», который был рассыпан по всему полу. Пылесос в арсенале средств для уборки отсутствовал, поэтому квартира осталась грязной.
Кроме того, уборщики умудрились поцарапать все плинтуса, отрывая от них этикетки. По словам женщины, теперь придется потратить деньги на их замену, включая поездку в строительный магазин и установку. Поставленные перед фактом работники компенсировали только три плинтуса из семи, остальные деньги пошли в счет протирки окон.
В завершение всего клиентка теперь вынуждена оправдываться перед хозяевами квартиры за бездарный сервис. «Завтра приходят люди, заканчивать ремонтные работы. Квартира должна быть чистой. Подставили нас по полной программе!», - возмутилась пострадавшая.
Реакции от представителей «Регион Клининг» на сайте так и не появилось. Также клининговая компания отказалась объяснить произошедшее СМИ. «Извините, но нам это неинтересно. До свидания», - заявили корреспонденту atas.info при попытке взять комментарий.
Напомним, что в Новосибирске предъявили претензии аквапарку «Лидер Лэнд». По мнению клиентки, в женскую раздевалку заходят подростки.