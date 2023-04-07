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Поцарапанные плинтуса и грязь: жительницу Новосибирска возмутил бездарный клининг

7 апреля 2023, 13:55
Фото: 1MI
Работники клининга не справились с задачей

В Новосибирске работники клининга загрязнили квартиру

Жительница Новосибирска разочаровалась клинингом, сделанным сразу после ремонта. По словам женщины, работники практически полностью уничтожили плинтуса и оставили квартиру грязной. Клиентка оставила разгневанный отзыв на региональной ветке сайта «Фламп».
«Я в шоке от такого клининга! Не обращайтесь сюда никогда!», - так начинается гневный отзыв пострадавшей.

По словам женщины, компанию «Регион клининг» ей порекомендовали знакомые. Однако, несмотря на хорошие отзывы, уборка так и не была произведена. Работники в течение целого дня умудрились протереть только два окошка из пяти (причем с внутренней стороны). Несмотря на заверения в использовании только профессиональных средств, сотрудники клининга пользовались исключительно «Пемолюксом», который был рассыпан по всему полу. Пылесос в арсенале средств для уборки отсутствовал, поэтому квартира осталась грязной.

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Кроме того, уборщики умудрились поцарапать все плинтуса, отрывая от них этикетки. По словам женщины, теперь придется потратить деньги на их замену, включая поездку в строительный магазин и установку. Поставленные перед фактом работники компенсировали только три плинтуса из семи, остальные деньги пошли в счет протирки окон.

В завершение всего клиентка теперь вынуждена оправдываться перед хозяевами квартиры за бездарный сервис. «Завтра приходят люди, заканчивать ремонтные работы. Квартира должна быть чистой. Подставили нас по полной программе!», - возмутилась пострадавшая.

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Реакции от представителей «Регион Клининг» на сайте так и не появилось. Также клининговая компания отказалась объяснить произошедшее СМИ. «Извините, но нам это неинтересно. До свидания», - заявили корреспонденту atas.info при попытке взять комментарий.

Напомним, что в Новосибирске предъявили претензии аквапарку «Лидер Лэнд». По мнению клиентки, в женскую раздевалку заходят подростки.

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#Новосибирск#Происшествия#Ремонт#Уборка#Квартира
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