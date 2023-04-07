Поцарапанные плинтуса и грязь: жительницу Новосибирска возмутил бездарный клининг

По словам женщины, компанию «Регион клининг» ей порекомендовали знакомые. Однако, несмотря на хорошие отзывы, уборка так и не была произведена. Работники в течение целого дня умудрились протереть только два окошка из пяти (причем с внутренней стороны). Несмотря на заверения в использовании только профессиональных средств, сотрудники клининга пользовались исключительно «Пемолюксом», который был рассыпан по всему полу. Пылесос в арсенале средств для уборки отсутствовал, поэтому квартира осталась грязной.