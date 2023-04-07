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Прокуратура пригрозила мэру Новосибирска Локтю за плохое освещение 13 темных улиц

7 апреля 2023, 05:50
Фото: Телеграм-канал прокуратуры Новосибирской области
В Новосибирске необходимо обеспечить освещение

В Новосибирске вынесли представление мэру Локтю за плохое освещение

Мэр Новосибирска обязан обеспечить идеальное освещение городских улиц. Всего необходимо установить фонари в тринадцати местах. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
«Прокуратура города внесла представление мэру Новосибирска об устранении нарушений при организации уличного освещения», - указано в телеграм-канале надзорного ведомства.

В ходе прокурорской проверки были выявлены недостатки в системе наружного освещения и ее несоответствие стандартам по мощности, световому потоку и уровню освещенности. Выяснилось, что на тринадцати улицах Новосибирска освещение практически отсутствует.

Мэр Анатолий Локоть получил соответствующее представление, проблема находится на контроле городской прокуратуры.

Напомним, что в ходе реконструкции Первомайского сквера планируется полностью поменять систему наружного освещения. Одно из любимых мест отдыха горожан закроют на реконструкцию после Дня Победы.

В Новосибирске на День города-2023 закроют Первомайский сквер
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#Город#Анатолий Локоть#Новосибирск#Мэрия Новосибирска#Прокуратура#Прокуратура Новосибирска
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