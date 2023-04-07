Прокуратура пригрозила мэру Новосибирска Локтю за плохое освещение 13 темных улиц

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 05:52
«Прокуратура города внесла представление мэру Новосибирска об устранении нарушений при организации уличного освещения», - указано в телеграм-канале надзорного ведомства.
В ходе прокурорской проверки были выявлены недостатки в системе наружного освещения и ее несоответствие стандартам по мощности, световому потоку и уровню освещенности. Выяснилось, что на тринадцати улицах Новосибирска освещение практически отсутствует.
Мэр Анатолий Локоть получил соответствующее представление, проблема находится на контроле городской прокуратуры.
Напомним, что в ходе реконструкции Первомайского сквера планируется полностью поменять систему наружного освещения. Одно из любимых мест отдыха горожан закроют на реконструкцию после Дня Победы.