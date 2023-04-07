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Ученик 5-го класса набросился на учителя в Новосибирске из-за электронной сигареты

7 апреля 2023, 01:40
Фото: ВК/АСТ-54
Мальчик избил учительницу

В Новосибирске пятиклассник напал на учителя из-за электронной сигареты

Пятиклассник напал на педагога и завуча в школе в микрорайоне Березовый в Новосибирске, подробности сообщают в ВК-группе АСТ-54.

Все произошло днем 6 апреля у школы № 213. Как следует из публикации, ученика 5-го класса заметили с электронной сигаретой на территории учебного заведения. Классный руководитель и завуч сделали ребенку замечание. Школьник отреагировал резко и напал на педагогов. Чтобы утихомирить подростка, пришлось вызвать Росгвардию.

Подписчица ВК-группы, знакомая с ситуацией рассказала, что несовершеннолетний ведет так себя давно – он агрессивно относится как ко взрослым, так и к ровесникам.

«‎Подросток неоднократно оскорбляет учителей и учеников, систематически уходит с уроков, минуя со скандалом пост охраны! Никто не может на него повлиять»‎, — уточнила сибирячка.

Официально ситуацию в департаменте образования мэрии еще не прокомментировали. Вот, что говорят новосибирцы в комментариях:

«Элементарно переводится такой недоросль на домашнее индивидуальное обучение и всего делов. Пусть дома перед матерью кривляется сколько угодно»;
«Мудрость в том чтоб найти с ребёнком общий язык! А вот всех шаблонить и подчинять это как раз про большинство нынешних учителей. Уверенна что это учитель создал такую обстановку что ребёнок стал агресировать»;
«5 класс, здесь стоит не накидываться на ребенка, а разобраться, что стало первопричиной такого поведения, наверняка дома не очень все хорошо, так как дети, имеющие нормальных родителей так себя не ведут, начать стоит однозначно с мамы»;

Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена* 

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#Эмилия Губарева#Дети#Школа#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск
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