Все произошло днем 6 апреля у школы № 213. Как следует из публикации, ученика 5-го класса заметили с электронной сигаретой на территории учебного заведения. Классный руководитель и завуч сделали ребенку замечание. Школьник отреагировал резко и напал на педагогов. Чтобы утихомирить подростка, пришлось вызвать Росгвардию.