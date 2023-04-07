atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:32

Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:34

Updated Сегодня, 04:34

Изображение материала

В Новосибирске не хватает пунктов мониторинга качества воздуха

7 апреля 2023, 04:32
Фото: 1MI
Новосибирску не хватает постов для мониторинга воздуха
Специалисты заявили о дефиците постов отбора проб воздуха в Новосибирске. На это проблему указала, в том числе, замначальника Западно-Сибирского Гидрометцентра Ирина Изотова на заседании Заксобрания региона 6 апреля.

Изотова заявила, что в регионе всего 10 пунктов мониторинга качества воздуха и только 4 из них установлены в соответствии с законодательством. Такой установки нет в Октябрьском районе, скоро могут закрыть остальные в других районах области.

Замминистра природных ресурсов Новосибирской области Юрий Марченко добавил, что региону необходимы 16 пунктов наблюдения. Они должны оперативно собирать информацию по качеству воздуха.

«Нужно как минимум 5 дополнительный постов, чтобы получать данные каждые 20-25 минут, а не раз в несколько дней. Оперативный мониторинг необходим для формирования комфортной городской среды», - высказался по теме депутат Ярослав Фролов.

Известно, что цена одного поста наблюдения составляет порядка 6,5 млн руб. На обсаживание уходит около 3 млн рублей.




#Общество#Воздух#Загрязнение воздуха#Мониторинг#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
Подпишитесь
Сердце бьется, руки оружие держать могут - доброволец без ног хочет вернуться на СВО
Вчера, 11:17
Конверты вскрыты. МУП "САХ" побеждает в конкурсе на мусорный полигон в Верх-Туле
Вчера, 05:39
«Чудо в перьях»: что вытворял Киркоров на скандальном концерте в Новосибирске
Вчера, 02:58
Безумные очкарики: как нейросеть видит "Тотальный диктант"-2023 в Новосибирске
Сегодня, 01:30
Женщин не берем: в Новосибирске девушку не взяли на службу в ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 03:11
Уклониться от армии незаконно помогают шесть компаний в Новосибирске: их число растет
Вчера, 09:36