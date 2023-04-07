В Новосибирске не хватает пунктов мониторинга качества воздуха

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
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Изотова заявила, что в регионе всего 10 пунктов мониторинга качества воздуха и только 4 из них установлены в соответствии с законодательством. Такой установки нет в Октябрьском районе, скоро могут закрыть остальные в других районах области.
Замминистра природных ресурсов Новосибирской области Юрий Марченко добавил, что региону необходимы 16 пунктов наблюдения. Они должны оперативно собирать информацию по качеству воздуха.
«Нужно как минимум 5 дополнительный постов, чтобы получать данные каждые 20-25 минут, а не раз в несколько дней. Оперативный мониторинг необходим для формирования комфортной городской среды», - высказался по теме депутат Ярослав Фролов.
Известно, что цена одного поста наблюдения составляет порядка 6,5 млн руб. На обсаживание уходит около 3 млн рублей.