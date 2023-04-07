В Новосибирске загадочно исчез 51-летний мужчина в серой шапке

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Как уточнили в поисковом отряде, Андрей Кремер пропал в Калининском районе Новосибирска. Он не появлялся дома с 3 апреля 2023 года.
Приметы: рост 175 см, полное телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза.
Одежда: черная куртка с капюшоном, синие джинсы, черные туфли, серо-коричневая вязаная шапка.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.
Напомним, ранее в Новосибирской области искали 8-летнего мальчика. Позже его тело нашли в реке - ребенок утонул, провалившись под лед.