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Published Сегодня, 03:25

Modified Сегодня, 03:27

Updated Сегодня, 03:27

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В Новосибирске загадочно исчез 51-летний мужчина в серой шапке

7 апреля 2023, 03:25
Фото: ЛизаАлерт
Мужчина пропал 3 апреля
В Новосибирске пять дней назад пропал 51-летний мужчина, его местонахождение неизвестно до сих пор, подробности сообщают в «ЛизаАлерт».

Как уточнили в поисковом отряде, Андрей Кремер пропал в Калининском районе Новосибирска. Он не появлялся дома с 3 апреля 2023 года.

Приметы: рост 175 см, полное телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза.

Одежда: черная куртка с капюшоном, синие джинсы, черные туфли, серо-коричневая вязаная шапка.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

Напомним, ранее в Новосибирской области искали 8-летнего мальчика. Позже его тело нашли в реке - ребенок утонул, провалившись под лед. 

Пропавший 8-летний мальчик найден мертвым в Новосибирской области – что известно
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#Эмилия Губарева#Пропал#Поиск#Лиза Алерт#Общество#Город#Новосибирск
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