В Новосибирске загадочно исчез 51-летний мужчина в серой шапке

В Новосибирске пять дней назад пропал 51-летний мужчина, его местонахождение неизвестно до сих пор, подробности сообщают в «ЛизаАлерт».

Как уточнили в поисковом отряде, Андрей Кремер пропал в Калининском районе Новосибирска. Он не появлялся дома с 3 апреля 2023 года. Приметы: рост 175 см, полное телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза. Одежда: черная куртка с капюшоном, синие джинсы, черные туфли, серо-коричневая вязаная шапка. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112. Напомним, ранее в Новосибирской области искали 8-летнего мальчика. Позже его тело нашли в реке - ребенок утонул, провалившись под лед. Пропавший 8-летний мальчик найден мертвым в Новосибирской области – что известно Узнать подробнее