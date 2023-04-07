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Вербное воскресенье 2023: как освятить вербу в Новосибирске - в церкви или дома

7 апреля 2023, 05:19
Фото: freepik.com
Вербное Воскресенье предшествует Пасхе

Как правильно освятить вербу на Вербное воскресенье-2023 новосибирцам

9 апреля православные новосибирцы встретят Вербное воскресенье. По традиции, в этот день положено освящать веточки вербы святой водой. О том, как правильно освятить главное растение праздника и можно ли делать это дома – в материале Atas.info.

По традиции, освящение веточек вербы начинается еще в Лазареву субботу накануне праздника. Однако не возбраняется, а только приветствуется принести вербу в храм и в воскресенье. Священник начинает окроплять растение во время и после богослужения. После этого ее уносят домой и держат в течение года. Иногда верующие могут даже отхлестать друг друга веточками со словами «Верба хлест, бей до слез. Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как верба», чтобы избиваемый был здоров и счастлив.

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При этом прошлогоднюю вербу священники советуют не выбрасывать, а отнести в храм, где ее аккуратно утилизируют. Также ветки  можно пустить по реке или закопать в земле. Свежеосвященную вербу нужно ставить к иконам.

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Если же человек по каким-то причинам не может принести вербу в храм, то веточки разрешается освящать и дома. При этом нужно читать молитву «Освящаются вербы сии Благодатию Всесвятаго Духа и окроплением воды сия священныя, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!» или же прочитать молитву на освящение вещи «Создателю и Содетелю человеческаго рода, Дателю благодати духовныя, Подателю вечнаго спасения, Сам, Господи, посли Духа Твоего Святаго с вышним благословением на вещь сию, яко да вооружена силою небеснаго заступления хотящим ю употребляти, помощна будет к телесному спасению и заступлению и помощи, о Христе Иисусе Господе нашем. Аминь». При этом вербу желательно окропить трижды.

О значении праздника Вербного Воскресенья и о том, где его можно встретить в Новосибирске – в этом материале.

#Новосибирск#Культура#Праздник#Православие#Религия
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