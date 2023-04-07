Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
По традиции, освящение веточек вербы начинается еще в Лазареву субботу накануне праздника. Однако не возбраняется, а только приветствуется принести вербу в храм и в воскресенье. Священник начинает окроплять растение во время и после богослужения. После этого ее уносят домой и держат в течение года. Иногда верующие могут даже отхлестать друг друга веточками со словами «Верба хлест, бей до слез. Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как верба», чтобы избиваемый был здоров и счастлив.
При этом прошлогоднюю вербу священники советуют не выбрасывать, а отнести в храм, где ее аккуратно утилизируют. Также ветки можно пустить по реке или закопать в земле. Свежеосвященную вербу нужно ставить к иконам.
Если же человек по каким-то причинам не может принести вербу в храм, то веточки разрешается освящать и дома. При этом нужно читать молитву «Освящаются вербы сии Благодатию Всесвятаго Духа и окроплением воды сия священныя, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!» или же прочитать молитву на освящение вещи «Создателю и Содетелю человеческаго рода, Дателю благодати духовныя, Подателю вечнаго спасения, Сам, Господи, посли Духа Твоего Святаго с вышним благословением на вещь сию, яко да вооружена силою небеснаго заступления хотящим ю употребляти, помощна будет к телесному спасению и заступлению и помощи, о Христе Иисусе Господе нашем. Аминь». При этом вербу желательно окропить трижды.
О значении праздника Вербного Воскресенья и о том, где его можно встретить в Новосибирске – в этом материале.