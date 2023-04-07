По традиции, освящение веточек вербы начинается еще в Лазареву субботу накануне праздника. Однако не возбраняется, а только приветствуется принести вербу в храм и в воскресенье. Священник начинает окроплять растение во время и после богослужения. После этого ее уносят домой и держат в течение года. Иногда верующие могут даже отхлестать друг друга веточками со словами «Верба хлест, бей до слез. Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как верба», чтобы избиваемый был здоров и счастлив.