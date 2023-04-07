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Posted Сегодня, 04:58

Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

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Жуткий мороз с дождем и снегопадом вернется в Новосибирске вечером 7 апреля 2023

7 апреля 2023, 04:58
Фото: 1MI
Морозы вернутся в Новосибирске с 7 апреля

В Новосибирске ожидается похолодание до -7 градусов и снегопад

Резко похолодает в Новосибирске вечером 7 апреля. Об ухудшении походы горожан предупреждают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Столбики термометра опустятся до -7°C. Ожидается дождь и снегопад. Порывы ветра составят 11 метров в секунду.

Отмечается, что ветер может разогнаться местами до 16 м/с. Так, вероятно, будет в районах региона. При этом температура воздуха в пригороде составит +9°C.

Синоптики также заявляют, что в выходные, 8 и 9 апреля, не потеплеет. Наоборот, по ночам будет снижаться температура до -12…-18 градусов. Днем возможно потепление до +2.

#Алина Шефер#Погода#Морозы#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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