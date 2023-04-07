Жуткий мороз с дождем и снегопадом вернется в Новосибирске вечером 7 апреля 2023

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
Столбики термометра опустятся до -7°C. Ожидается дождь и снегопад. Порывы ветра составят 11 метров в секунду.
Отмечается, что ветер может разогнаться местами до 16 м/с. Так, вероятно, будет в районах региона. При этом температура воздуха в пригороде составит +9°C.
Синоптики также заявляют, что в выходные, 8 и 9 апреля, не потеплеет. Наоборот, по ночам будет снижаться температура до -12…-18 градусов. Днем возможно потепление до +2.