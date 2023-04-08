Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
Как удалось узнать из соцсетей, инцидент произошел 7 апреля на Вокзальной магистрали.
«Автохамы объезжали пробку по встречке через двойную сплошную», - говорится в сообщении группы АСТ-54.
В ГИБДД региона уточняют, что уже устанавливается личность водителей. Их привлекут к административной ответственности. Вот, что говорят новосибирцы в комментариях:
«Я пока до дома доезжаю у меня подобных кадров штук 10 🙈на регистраторе….»;
«для д*билов правил не существует»;
«Да за чем вы это делаете?!ну объехал человек торопится наверно»;
«Лишать прав сразу же с большим штрафом. Если водитель не уважает правила и других участников движения, не место ему на дороге»;
«Вчера вообще много по встречке ехало народу. Я прям порадовалась что мне не надо ребенка из садика забирать. Так встрять. Просто три часа домой ехала, обычно за полчаса доезжаю».
Напомним, что ранее 8 экипажей ДПС гнались за нарушителем - его поймали только на выезде из города.