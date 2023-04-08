atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:55

Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 04:57

Updated Сегодня, 04:57

Изображение материала

«Лишать прав сразу»: в Новосибирске автомобилисты объехали пробку по встречке

8 апреля 2023, 04:55
Фото: АСТ-54
Красная машина проехала по встречке

В Новосибирске полиция ищет автомобилистов, объехавших пробку через двойную сплошную

Сотрудники ГИБДД ищут водителей, которые объехали пробку через двойную сплошную линию встречной полосы, о чем сообщили в Госавтоинспекции.

Как удалось узнать из соцсетей, инцидент произошел 7 апреля на Вокзальной магистрали.

«Автохамы объезжали пробку по встречке через двойную сплошную», - говорится в сообщении группы АСТ-54.

В ГИБДД региона уточняют, что уже устанавливается личность водителей. Их привлекут к административной ответственности. Вот, что говорят новосибирцы в комментариях:

«Я пока до дома доезжаю у меня подобных кадров штук 10 🙈на регистраторе….»;
«для д*билов правил не существует»;
«Да за чем вы это делаете?!ну объехал человек торопится наверно»;
«Лишать прав сразу же с большим штрафом. Если водитель не уважает правила и других участников движения, не место ему на дороге»;
«Вчера вообще много по встречке ехало народу. Я прям порадовалась что мне не надо ребенка из садика забирать. Так встрять. Просто три часа домой ехала, обычно за полчаса доезжаю».

Напомним, что ранее 8 экипажей ДПС гнались за нарушителем - его поймали только на выезде из города. 

Погоня в центре Новосибирска – 8 экипажей ДПС преследовали лихого автомобилиста
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Автомобиль#Пробка#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#Полиция#Гибдд#ДПС
Подпишитесь
Сердце бьется, руки оружие держать могут - доброволец без ног хочет вернуться на СВО
6 апреля 11:17
Нейросеть показала, как будет выглядеть Новосибирск в 3023 году
Сегодня, 01:22
Пошлина, фрахт, автовоз: как подорожали «праворульные» автомобили для новосибирцев
Вчера, 13:12
Безумные очкарики: как нейросеть видит "Тотальный диктант"-2023 в Новосибирске
Вчера, 01:30
Женщин не берем: в Новосибирске девушку не взяли на службу в ЧВК «Вагнер»
Вчера, 03:11
Названы самые худшие торговые центры Новосибирска по версии 2GIS
Сегодня, 01:15