Названы самые худшие торговые центры Новосибирска по версии 2GIS

Posted Сегодня, 01:15
Published Сегодня, 01:15
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Updated Сегодня, 01:17
ТК «Амстердам» в Ленинском районе получил 3 звезды из 5 – это самая низкая оценка среди торговый центров. Среди плюсов было приличное наличие магазинов и необычная архитектура здания, а вот среди минусов были грязные туалеты и бесплатная, но небольшая по времени парковка.
ТРК «Ройял парк» в Заельцовском районе набрал 3,1 звезды из 5. В отзывах новосибирцы ссылаются на небольшой выбор в магазинах, а также антисанитарию в общественных местах. Плюсом стали вежливые сотрудники фудкорта и доступное расположение комплекса.
ТРК «Эдем» оценили на 3,2 звезды из 5. Некоторые пользователи жалуются на грубых сотрудников комплекса и даже на тараканов в помещении. Хорошие отзывы есть на разнообразие магазинов и кафе, достойный кинотеатр.
ТЦ «Галерея Новосибирск» набрал всего 3,3 звезды. В основном, посетителям не нравится контингент и неудобная парковка. А хвалят там богатый выбор товаров и приветливый персонал.
ТЦ «Аура» заработал 3,7 звезды. Новосибирцы хвалят предоставленные возможности для детей – коляски, комнаты матери и ребенка, а также тишину и красивые интерьер. Среди минусов были неработающие массажные кресла, которые принимают деньги и не отдают, запах духов на третьем этаже, неудобное расположение ТЦ, и негостеприимность от некоторых сотрудников. Также смотрите самые криминальные заведения в городе, в которые часто вызывают полицию.