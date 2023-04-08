Названы самые худшие торговые центры Новосибирска по версии 2GIS

ТЦ «Аура» заработал 3,7 звезды. Новосибирцы хвалят предоставленные возможности для детей – коляски, комнаты матери и ребенка, а также тишину и красивые интерьер. Среди минусов были неработающие массажные кресла, которые принимают деньги и не отдают, запах духов на третьем этаже, неудобное расположение ТЦ, и негостеприимность от некоторых сотрудников. Также смотрите самые криминальные заведения в городе, в которые часто вызывают полицию.