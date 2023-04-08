Названы сроки открытия четвертого моста через Обь в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
«Концессионер — группа компаний «ВИС» — нам обещал четко, что четвертый мост со всеми развязками и путепроводами откроют для транспорта до конца 2023 года. Нет причин не верить им на слово», - заявил Костылевский.
Чтобы ускорить сдачу объекта, на нем удвоили численность строителей до 1300 человек. Уже в апреле начнется установка вантовой системы, а на левом берегу Оби окончательно достроят все дорожные развязки к мосту.
В конце марта было завершено строительство четвертого пилона. Высота объекта составляет 114 метров. После монтажа системы вантовый участок будет держать пролет длиной 380 погонных метров и общим весом свыше 5,5 тысяч тонн с помощью семидесяти стальных тросов.
Строительство четвертого моста через Обь является крупнейшей в Сибири концессией в сфере транспорта, призванного разгрузить транспортный поток в Новосибирске. Однако аудиторы контрольно-счетной палаты уже выявили нарушения в проекте и критическое отставание по срокам, несмотря на вложенные 18 миллиардов рублей. Также недовольство новосибирцев вызвали пробки из-за необходимости временно перекрыть участок, на котором ведется строительство. Стоит также отметить, что проезд по мосту после открытия станет платным.
Напомним, что в Новосибирске запустят скоростной трамвай. Для этого оборудуют отдельную трамвайную линию.