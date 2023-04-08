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Названы сроки открытия четвертого моста через Обь в Новосибирске

8 апреля 2023, 09:16
Фото: Телеграм-канал ГК «ВИС»
Четвертый мост через Обь откроют до конца года

В Новосибирске назвали сроки открытия четвертого моста через Обь

В Новосибирске озвучили сроки запуска четвертого моста через Обь. Движение для автомобилей откроют до конца нынешнего года. Об этом «Ведомостям Законодательного собрания Новосибирской области» сообщил региональный министр транспорта Анатолий Костылевский.
 «Концессионер — группа компаний «ВИС» — нам обещал четко, что четвертый мост со всеми развязками и путепроводами откроют для транспорта  до конца 2023 года. Нет причин не верить им на слово», - заявил Костылевский.

Чтобы ускорить сдачу объекта, на нем удвоили численность строителей до 1300 человек. Уже в апреле начнется установка вантовой системы, а на левом берегу Оби окончательно достроят все дорожные развязки к мосту.

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В конце марта было завершено строительство четвертого пилона. Высота объекта составляет 114 метров. После монтажа системы вантовый участок будет держать пролет длиной 380 погонных метров и общим весом свыше 5,5 тысяч тонн с помощью семидесяти стальных тросов.

Строительство четвертого моста через Обь является крупнейшей в Сибири концессией в сфере транспорта, призванного разгрузить транспортный поток в Новосибирске.  Однако аудиторы контрольно-счетной палаты уже выявили нарушения в проекте и критическое отставание по срокам, несмотря на вложенные 18 миллиардов рублей. Также недовольство новосибирцев вызвали пробки из-за необходимости временно перекрыть участок, на котором ведется строительство. Стоит также отметить, что проезд по мосту после открытия станет платным.

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Напомним, что в Новосибирске запустят скоростной трамвай. Для этого оборудуют отдельную трамвайную линию.

#Новосибирск#Анатолий Костылевский#Четвертый мост#Транспорт#Строительство#Мост
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