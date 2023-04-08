Нейросеть показала, как будет выглядеть Новосибирск в 3023 году

Posted Сегодня, 01:22
Published Сегодня, 01:22
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
Нейросеть Kandinsky 2.1 изобразила Новосибирск в будущем. Так, судя по картинке, в столице Сибири будет суровая зима. Никакого светлого будущего ждать не стоит.
Город как будто накроет апокалипсис. На изображении есть только брошенные автомобили, а также полуразрушенные дома. Картинка выглядит весьма депрессивно. Ни одного человека в городе нет. Так видит Новосибирск искусственный интеллект.
Напомним, что ранее нейросеть изобразила охотников и лесников. На картинках тоже был намек на апокалипсис. Взгляните, как выглядят суровые охотники в шубах, зимой и с оружием.