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Нейросеть показала, как будет выглядеть Новосибирск в 3023 году

8 апреля 2023, 01:22
Фото: неВасилий Kandinsky
Холодным и без людей видит город нейросеть

Новосибирск в 3023 году изобразила нейросеть

Искусственный интеллект нарисовал, как предположительно может выглядеть Новосибирск через тысячу лет.

Нейросеть Kandinsky 2.1 изобразила Новосибирск в будущем. Так, судя по картинке, в столице Сибири будет суровая зима. Никакого светлого будущего ждать не стоит.

Город как будто накроет апокалипсис. На изображении есть только брошенные автомобили, а также полуразрушенные дома. Картинка выглядит весьма депрессивно. Ни одного человека в городе нет. Так видит Новосибирск искусственный интеллект.

Фото: Kandinsky

Напомним, что ранее нейросеть изобразила охотников и лесников. На картинках тоже был намек на апокалипсис. Взгляните, как выглядят суровые охотники в шубах, зимой и с оружием.

Нейросеть показала, как выглядят охотники Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Нейросеть#Город#Новосибирск
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