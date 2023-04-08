Новосибирских цыган массово привили от кори

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Как сообщает «Сибкрай», в начале года на территории сельсовета был выявлен очаг кори. Тогда медики привили от опасного заболевания 280 сельчан. С целью полной ликвидации очага в поселок Двуречье приехала выездная бригада.
В табор приехали две машины с необходимым комплектом для вакцинации. За процессом наблюдали глава Барышевского сельсовета Андрей Алексеев, главный врач Новосибирской районной клинической больницы №1 Сергей Монагаров, а также начальник управления по работе с органами местного самоуправления, общественными организациями и молодежной политике администрации Новосибирского района Тимур Бояров. Кроме того, присутствовал и цыганский барон Владимир Михай.
По словам главы табора, сразу же после первых случаев заражения началось взаимодействие с медиками. После беседы с людьми вакцинация прошла в три захода, сегодня настал последний этап. Всего от кори привили 310 цыган.
Напомним, что в Новосибирской области наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью. По данным медиков, ею заразились 105 новосибирцев.