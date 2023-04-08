Новосибирских цыган массово привили от кори

В табор приехали две машины с необходимым комплектом для вакцинации. За процессом наблюдали глава Барышевского сельсовета Андрей Алексеев, главный врач Новосибирской районной клинической больницы №1 Сергей Монагаров, а также начальник управления по работе с органами местного самоуправления, общественными организациями и молодежной политике администрации Новосибирского района Тимур Бояров. Кроме того, присутствовал и цыганский барон Владимир Михай.