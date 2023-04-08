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Новосибирских цыган массово привили от кори

8 апреля 2023, 12:22
Фото: 1MI
В Новосибирской области проходит массовая вакцинация от кори
В цыганском поселке на территории Барышевского сельсовета провели массовую вакцинацию от кори. Всего привили 310 человек.

Как сообщает «Сибкрай», в начале года на территории сельсовета был выявлен очаг кори. Тогда медики привили от опасного заболевания 280 сельчан. С целью полной ликвидации очага в поселок Двуречье приехала выездная бригада.

В табор приехали две машины с необходимым комплектом для вакцинации. За процессом наблюдали глава Барышевского сельсовета Андрей Алексеев, главный врач Новосибирской районной клинической больницы №1 Сергей Монагаров, а также начальник управления по работе с органами местного самоуправления, общественными организациями и молодежной политике администрации Новосибирского района Тимур Бояров. Кроме того, присутствовал и цыганский барон Владимир Михай.

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По словам главы табора, сразу же после первых случаев заражения началось взаимодействие с медиками. После беседы с людьми вакцинация прошла в три захода, сегодня настал последний этап.  Всего от кори привили 310 цыган.

Напомним, что в Новосибирской области наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью. По данным медиков, ею заразились 105 новосибирцев.

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#Новосибирская область#Здоровье#Вакцинация#Болезнь#Особо опасные инфекции#Корь
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