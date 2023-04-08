Новосибирский рэпер Слава Марлоу поделился детскими фотографиями

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Фото музыкант выложил в сторис социальной сети Instagram*. На них он изображен в детсадовском возрасте и в период обучения в школе. Уникальными артефактами уже поделились в «НГС Новосибирск»
При этом сам рэп-исполнитель вспоминает школьное детство с двояким чувством.
«Были учителя, которые меня поддерживали, с ними было комфортно. Но сама школа – какой-то прикол большой, одиннадцать лет жизни строго по расписанию. [….] А многие вещи я простил с трудом. Меня хотели вышвырнуть из школы за крашеные волосы. Директриса за них перед всеми дергала на линейке», - рассказал Слава Марлоу в интервью Юрию Дудю** в сентябре 2021 года.
Слава Марлоу (настоящее имя – Артем Готлиб) родился 27 октября 1999 года в Новосибирске. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано, год занимался игрой на саксофоне. В 2018 году переехал в Санкт-Петербург и поступил в Институт кино и телевидения на факультет экранных искусств, однако в 2021 году был отчислен за непосещение занятий.
С 2019 года начинает сотрудничать со скандальным хип-хоп-исполнителем и продюсером Алишером Моргенштерном**, а уже через год выпускает мини-альбом «Артем». Последний альбом рэпера «Тузик» набрал 18 миллионов прослушиваний на YouTube всего за месяц.
*Деятельность Meta Platforms, Inc., включая реализацию продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.
**- физическое лицо, признанное иноагентом.