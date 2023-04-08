Новосибирский рэпер Слава Марлоу поделился детскими фотографиями

«Были учителя, которые меня поддерживали, с ними было комфортно. Но сама школа – какой-то прикол большой, одиннадцать лет жизни строго по расписанию. [….] А многие вещи я простил с трудом. Меня хотели вышвырнуть из школы за крашеные волосы. Директриса за них перед всеми дергала на линейке», - рассказал Слава Марлоу в интервью Юрию Дудю** в сентябре 2021 года.