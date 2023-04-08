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Новосибирца на Алтае сбил внедорожник

8 апреля 2023, 11:16
Фото: 1MI
Обстоятельства ДТП устанавливаются

Жителя Новосибирска на Алтае сбил внедорожник

Житель Новосибирска попал под колеса внедорожника на территории Алтайского края. Позже мужчина скончался. Об этом сообщили в ГУ МВД Республики Алтай.
«62-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2121, вблизи села Анос допустил наезд на 34-летнего жителя Новосибирска, вышедшего на проезжую часть с обочины дороги», - цитирует «НГС-Новосибирск» пресс-службу ведомства.

Авария произошла утром 7 апреля в Чемальском районе. Мужчину увезли в районную больницу, однако спасти его не удалось. От полученных травм новосибирец скончался. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в январе нынешнего года новосибирец оказался под снежной лавиной в горах Кемеровской области. Спасти мужчину не удалось.

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#Новосибирск#Происшествия#ДТП#Авария#Гибдд#Гибель
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