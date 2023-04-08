Новосибирца на Алтае сбил внедорожник

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
«62-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2121, вблизи села Анос допустил наезд на 34-летнего жителя Новосибирска, вышедшего на проезжую часть с обочины дороги», - цитирует «НГС-Новосибирск» пресс-службу ведомства.
Авария произошла утром 7 апреля в Чемальском районе. Мужчину увезли в районную больницу, однако спасти его не удалось. От полученных травм новосибирец скончался. По данному факту проводится проверка.
Напомним, что в январе нынешнего года новосибирец оказался под снежной лавиной в горах Кемеровской области. Спасти мужчину не удалось.