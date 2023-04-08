В Октябрьском районе Новосибирска загорелись две бани и сарай

Позже в региональном управлении МЧС рассказали подробности случившегося. Пожарные прибыли на место в 14:54 и обнаружили, что в частном доме горят постройки сразу на трех участках. Пламя охватило две бани и сарай, от огня сильно пострадала кровля одной из них. Также пожар коснулся и сарая. Общая площадь возгорания составила 136 квадратных метров.