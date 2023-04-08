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В Октябрьском районе Новосибирска загорелись две бани и сарай

8 апреля 2023, 10:37
Фото: 1MI
Пожар потушили через час

В Новосибирске чуть не сгорели две бани и сарай

В Октябрьском районе Новосибирска загорелся частный дом. Причины возгорания не сообщаются. Информация об этом появилась в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
«В Октябрьском районе, на Далидовича, горит дом. На место прибыли пожарные», - указано в соответствующем посте.

Позже в региональном управлении МЧС рассказали подробности случившегося. Пожарные прибыли на место в 14:54 и обнаружили, что в частном доме горят постройки сразу на трех участках. Пламя охватило две бани и сарай, от огня сильно пострадала кровля одной из них. Также пожар коснулся и сарая. Общая площадь возгорания составила 136 квадратных метров.

В настоящий момент пожар ликвидирован. О пострадавших в результате возгорания не сообщается.

Напомним, что это уже второй пожар в Октябрьском районе. В начале апреля пожар чуть не уничтожил веранду частного дома.

В Октябрьском районе Новосибирска загорелись частные дома
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#Новосибирск#Происшествия#Пожар#МЧС#Соцсети#Видео
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