В Октябрьском районе Новосибирска загорелись две бани и сарай

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
«В Октябрьском районе, на Далидовича, горит дом. На место прибыли пожарные», - указано в соответствующем посте.
Позже в региональном управлении МЧС рассказали подробности случившегося. Пожарные прибыли на место в 14:54 и обнаружили, что в частном доме горят постройки сразу на трех участках. Пламя охватило две бани и сарай, от огня сильно пострадала кровля одной из них. Также пожар коснулся и сарая. Общая площадь возгорания составила 136 квадратных метров.
В настоящий момент пожар ликвидирован. О пострадавших в результате возгорания не сообщается.
Напомним, что это уже второй пожар в Октябрьском районе. В начале апреля пожар чуть не уничтожил веранду частного дома.