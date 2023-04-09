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Известная телеведущая Елена Малышева объявила Новосибирск центром России

9 апреля 2023, 02:45
Фото: НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина
Центром России назвала Новосибирск известная телеведущая
На Первом канале утром 9 апреля в эфир вышла программа «Здоровье» с Еленой Малышевой – этот выпуск снимался в новосибирской клинике (НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина). Да и сама тема была посвящена Центру. Спойлер: известная телеведущая назвала Новосибирск - центром России, читайте почему.

Съемки проходили в феврале этого года. Ранее мы уже рассказывали о приезде телеведущей. Еще тогда сибиряков удивило то, что Малышева была на шпильках в сибирский мороз.

Теледива прогулялась на каблуках по Академгородку – вернее по его сугробам. Для участия в программе «Здоровье» врач пригласила медиков из клиники Мешалкина, которые стали соведущими звезды и отвечали на вопросы зрителей. Параллельно на экране показывались кадры с Центра, моменты операций.

Малышева гуляет по НовосибирскуМалышева гуляет по Новосибирску
Малышева гуляет по Новосибирску
Фото: Кадр программы "Здоровье"

Например, семья из студии задала вопрос: «можете взять под свой контроль нашего ребенка?» Врач клиники им. Мешалкина пообещал это сделать. После каждого сюжета ведущая интересовалась, бесплатно ли врачи проводят эти операции и когда они говорили, что бесплатно, то Малышева приговаривала: «Сибирь, товарищи, это Сибирь».

Истории, которые показали в выпуске, были по-своему удивительными. Девочку спасли от уродства, а другой пациентке подарили счастливую жизнь. Вот так, не только в Москве есть врачи, но и в Сибири. Программа прошла на ура – Новосибирск однозначно показал себя с лучшей стороны. И вообще, Малышева назвала Новосибирск - центром России: в одну сторону - 4 часа, в другую + 4 часа. 

Операция в Новосибирске Операция в Новосибирске
Малышева в эфиреМалышева в эфире
Операция в Новосибирске
Фото: Кадр программы "Здоровье"

Напомним, бывшего замглавы клиники Мешалкина Евгения Покушалова ранее приговорили к 2 годам и 6 месяцам колонии за растрату более 7,8 млрд рублей в ноябре 2021 года. По данным следствия, он, с 2015 по 2019 год будучи замом руководителя Центра проводил махинации по госзакупкам. Помогал подконтрольным компаниям победить на аукционах, где выбирали поставщика, заключал с ними сделки на медицинские товары по завышенным ценам и получал за них деньги из бюджета. Проворачивал эту схему Покушалов не в одиночку.

В 2023 году осужденного отпустили по УДО. К слову, ранее Росимущество потребовало от медика возместить стоимость двух квартир, купленных в Бруклине в 2014 и 2018 годах, в размере 2,6 млн долларов США или 123 млн рублей.  А совсем недавно новосибирский кардиохирург и вовсе лишился элитной квартиры за 37 млн рублей в Новосибирске. 

Новосибирский кардиохирург Покушалов лишился элитной квартиры за 37 миллионов рублей
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В Новосибирске по УДО освободили экс-замглавы клиники Мешалкина Покушалова
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#Эмилия Губарева#Елена Малышева#Врач#Центр Мешалкина#Общество#Город#Новосибирск#Россия
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