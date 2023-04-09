Напомним, бывшего замглавы клиники Мешалкина Евгения Покушалова ранее приговорили к 2 годам и 6 месяцам колонии за растрату более 7,8 млрд рублей в ноябре 2021 года. По данным следствия, он, с 2015 по 2019 год будучи замом руководителя Центра проводил махинации по госзакупкам. Помогал подконтрольным компаниям победить на аукционах, где выбирали поставщика, заключал с ними сделки на медицинские товары по завышенным ценам и получал за них деньги из бюджета. Проворачивал эту схему Покушалов не в одиночку.