В Новосибирске пианист Денис Стельмах проспал свой концерт

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Денис Стельмах – российский пианист и композитор приехал дать концерт в Новосибирске. На его счету несколько альбомов, синглов и даже саундтреков к телевизионным передачам и фильмам.
Выступление в Новосибирске было запланировано на 8 апреля в ДК им. Октябрьской революции. Однако музыкант опоздал на собственный концерт на час. Часть зрителей ушли, а другие остались ждать пианиста. На своей ВК-странице композитор объяснил свое опоздание. Оказалось, что он проспал. Мужчина извинился перед слушателями.
«Из-за смены часовых поясов и ночного рейса я не спал и случайно задремал в отеле, а так как телефон стоял на беззвучном — я не услышал будильника», — написал Денис Стельмах.
Разбудили музыканта сотрудники гостиницы. Для тех, кто остался в зале, пианист все же дал концерт. В качестве извинений, Стельмах предложил тем, кто покинул зал, провести еще один концерт – бесплатно 10 апреля. Или же вернуть деньги за билеты. Аудитория пианиста поддержала его теплыми словами.
Также читайте, как прошел скандальный концерт Филиппа Киркорова, против которого протестовали православные активисты.
«Из-за смены часовых поясов и ночного рейса я не спал и случайно задремал в отеле, а так как телефон стоял на беззвучном — я не услышал будильника», — написал Денис Стельмах.
Разбудили музыканта сотрудники гостиницы. Для тех, кто остался в зале, пианист все же дал концерт. В качестве извинений, Стельмах предложил тем, кто покинул зал, провести еще один концерт – бесплатно 10 апреля. Или же вернуть деньги за билеты. Аудитория пианиста поддержала его теплыми словами.
Также читайте, как прошел скандальный концерт Филиппа Киркорова, против которого протестовали православные активисты.