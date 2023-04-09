В Новосибирске пианист Денис Стельмах проспал свой концерт

Выступление в Новосибирске было запланировано на 8 апреля в ДК им. Октябрьской революции. Однако музыкант опоздал на собственный концерт на час. Часть зрителей ушли, а другие остались ждать пианиста. На своей ВК-странице композитор объяснил свое опоздание. Оказалось, что он проспал. Мужчина извинился перед слушателями.