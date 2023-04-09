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В Новосибирске пианист Денис Стельмах проспал свой концерт

9 апреля 2023, 05:43
Фото: stelmakhdenis/ВК-страница музыканта
Музыкант извинился перед слушателями
Музыкант из Архангельска Денис Стельмах опоздал на свой концерт в Новосибирске. Композитор объяснил причину данного инцидента. Читаете, как отреагировала публика.

Денис Стельмах – российский пианист и композитор приехал дать концерт в Новосибирске. На его счету несколько альбомов, синглов и даже саундтреков к телевизионным передачам и фильмам.

Выступление в Новосибирске было запланировано на 8 апреля в ДК им. Октябрьской революции. Однако музыкант опоздал на собственный концерт на час. Часть зрителей ушли, а другие остались ждать пианиста. На своей ВК-странице композитор объяснил свое опоздание. Оказалось, что он проспал. Мужчина извинился перед слушателями.

«Из-за смены часовых поясов и ночного рейса я не спал и случайно задремал в отеле, а так как телефон стоял на беззвучном — я не услышал будильника», — написал Денис Стельмах.

Разбудили музыканта сотрудники гостиницы. Для тех, кто остался в зале, пианист все же дал концерт. В качестве извинений, Стельмах предложил тем, кто покинул зал, провести еще один концерт – бесплатно 10 апреля. Или же вернуть деньги за билеты. Аудитория пианиста поддержала его теплыми словами.

Также читайте, как прошел скандальный концерт Филиппа Киркорова, против которого протестовали православные активисты. 

«Из-за смены часовых поясов и ночного рейса я не спал и случайно задремал в отеле, а так как телефон стоял на беззвучном — я не услышал будильника», — написал Денис Стельмах.

Разбудили музыканта сотрудники гостиницы. Для тех, кто остался в зале, пианист все же дал концерт. В качестве извинений, Стельмах предложил тем, кто покинул зал, провести еще один концерт – бесплатно 10 апреля. Или же вернуть деньги за билеты. Аудитория пианиста поддержала его теплыми словами.

Также читайте, как прошел скандальный концерт Филиппа Киркорова, против которого протестовали православные активисты. 

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#Эмилия Губарева#Музыка#Концерт#Культура#Общество#Город#Новосибирск
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