В Новосибирске загорелось строящееся здание ЖК «Расцветай на Красном»

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Сообщение спасателям поступило в 6:54 утра утром в воскресенье 9 апреля. Как удалось узнать из ВК-группы АСТ-54, загорелось здание строящегося 16-этажного дома на Красном проспекте 167, корпус 9.
Огонь полыхал на 16 этаже. Atas.info спросил у МЧС региона подробности. В результате пожара был поврежден утеплитель, строительные материалы, опалубка на площади 50 кв. м.
Для тушения огня привлекались 7 единиц техники и 25 человек. Открытое горение ликвидировали в 07:38, а полностью пожар потушили в 08:33. О пострадавших не сообщается. Напомним, что днем ранее в Новосибирске загорелась комната в общежитии.