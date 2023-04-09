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В Новосибирске загорелось строящееся здание ЖК «Расцветай на Красном»

9 апреля 2023, 04:10
Фото: АСТ-54
Огонь охватил 16-й этаж
В Заельцовском районе Новосибирска утром 9 апреля произошел пожар на стройке здания ЖК «Расцветай на Красном».

Сообщение спасателям поступило в 6:54 утра утром в воскресенье 9 апреля. Как удалось узнать из ВК-группы АСТ-54, загорелось здание строящегося 16-этажного дома на Красном проспекте 167, корпус 9.

Огонь полыхал на 16 этаже. Atas.info спросил у МЧС региона подробности. В результате пожара был поврежден утеплитель, строительные материалы, опалубка на площади 50 кв. м.

Для тушения огня привлекались 7 единиц техники и 25 человек. Открытое горение ликвидировали в 07:38, а полностью пожар потушили в 08:33. О пострадавших не сообщается. Напомним, что днем ранее в Новосибирске загорелась комната в общежитии. 

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#Эмилия Губарева#Пожар#Стройка#МЧС#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск
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