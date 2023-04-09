В Новосибирске загорелось строящееся здание ЖК «Расцветай на Красном»

Для тушения огня привлекались 7 единиц техники и 25 человек. Открытое горение ликвидировали в 07:38, а полностью пожар потушили в 08:33. О пострадавших не сообщается. Напомним, что днем ранее в Новосибирске загорелась комната в общежитии.