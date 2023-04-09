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В Новосибирской области с 10 апреля запретят проезд большегрузов

9 апреля 2023, 12:23
Фото: 1MI
Проезд большегрузам запретят до 21 мая
С 10 апреля в Новосибирской области вводится временное ограничение движения тяжелых автомобилей, о чем напоминают в ТУАД.

До 21 мая в период возникновения сезонных неблагоприятных природно-климатических условий в регионе запретят проезд машин с нагрузкой на ось более 5 тонн.

Запрет проезда не касается автомобилей с грузом продовольствия, медикаментов и других товаров при наличии специального разрешения, сообщает пресс-служба территориального управления автомобильных дорог.

Также будет организован объезд по транспортному коридору с Омской трассы, через Толмачевское кольцо, с выездом на трассу Новосибирск-Павлодар.

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#Эмилия Губарева#Проезд#Автомобиль#Транспорт#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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