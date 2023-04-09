В Новосибирской области с 10 апреля запретят проезд большегрузов

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
До 21 мая в период возникновения сезонных неблагоприятных природно-климатических условий в регионе запретят проезд машин с нагрузкой на ось более 5 тонн.
Запрет проезда не касается автомобилей с грузом продовольствия, медикаментов и других товаров при наличии специального разрешения, сообщает пресс-служба территориального управления автомобильных дорог.
Также будет организован объезд по транспортному коридору с Омской трассы, через Толмачевское кольцо, с выездом на трассу Новосибирск-Павлодар.