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1 919 человек в Новосибирской области стали банкротами – данные за квартал 2023 года

10 апреля 2023, 03:44
Фото: 1MI
За весь прошлый год в регионе было 21 тыс. банкротов

В Новосибирской области 1 919 человек признали банкротами в 2023 году

Банкротами стали 1 919 новосибирцев – такие данные сообщают в Росстате по данным за первый квартал 2023 года.

По данным Росстата, за три месяца текущего года, банкротами были признаны 1 919 человек в Новосибирской области. Причем темпы роста числа банкротов в регионе ниже среднероссийских.

При этом область входит в десятку субъектов с наибольшим числом лиц, которые объявили себя несостоятельными.

Как пишет «РБК Новосибирск», общее число судебных банкротов приближается к 830 тысячам. В 2022 году в регионе стали банкротами 21,5 тыс. человек. 

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько миллиардеров и миллионеров живет в Новосибирской области. 

Миллиардеры и миллионеры – сколько богачей живет в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Банкротство#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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