1 919 человек в Новосибирской области стали банкротами – данные за квартал 2023 года

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
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Updated Сегодня, 03:46
По данным Росстата, за три месяца текущего года, банкротами были признаны 1 919 человек в Новосибирской области. Причем темпы роста числа банкротов в регионе ниже среднероссийских.
При этом область входит в десятку субъектов с наибольшим числом лиц, которые объявили себя несостоятельными.
Как пишет «РБК Новосибирск», общее число судебных банкротов приближается к 830 тысячам. В 2022 году в регионе стали банкротами 21,5 тыс. человек.
Напомним, ранее мы рассказывали, сколько миллиардеров и миллионеров живет в Новосибирской области.