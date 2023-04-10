Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
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Инцидент произошел вечером 9 апреля в селе Северотатарское в Татарском районе. Тогда загорелся частный дом. После тушения огня, внутри было найдено тело ребенка, которому был 1 год и 7 месяцев.
Также в больницу госпитализировали 4-летнего ребенка и женщину. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неправильная эксплуатация печи. Назначена пожарно-техническая экспертиза и судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти малолетнего.
Возбуждено уголовное дело по статье: причинение смерти по неосторожности. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.