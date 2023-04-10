atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

Изображение материала

Что известно о гибели ребенка в пожаре в Новосибирской области – все подробности

10 апреля 2023, 05:25
Фото: 1MI
Тело ребенка нашли после тушения пожара

Следователи возбудили дело после гибели ребенка при пожаре в Новосибирской области

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка при пожаре в Татарском районе, подробности сообщают в СК региона.

Инцидент произошел вечером 9 апреля в селе Северотатарское в Татарском районе. Тогда загорелся частный дом. После тушения огня, внутри было найдено тело ребенка, которому был 1 год и 7 месяцев.

Также в больницу госпитализировали 4-летнего ребенка и женщину. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неправильная эксплуатация печи. Назначена пожарно-техническая экспертиза и судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти малолетнего.

Возбуждено уголовное дело по статье: причинение смерти по неосторожности. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ребенок погиб при пожаре в Новосибирской области - еще один в тяжелом состоянии
Узнать подробнее
Названы подробности гибели 2-летнего ребенка при пожаре в Новосибирской области
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Дети#Пожар#Погиб#Общество#Происшествия#Новосибирская область#Дело#Уголовное дело
Подпишитесь
Сердце бьется, руки оружие держать могут - доброволец без ног хочет вернуться на СВО
6 апреля 11:17
Под Новосибирском подростки напали на охранника и кассира кинотеатра
Вчера, 09:25
Похолодание и снег – прогноз погоды на неделю в Новосибирске с 10 по 16 апреля 2023
Вчера, 11:54
Бойцы элитного батальона «Вега» из Новосибирска едва не погибли в зоне СВО
Вчера, 04:01
В Новосибирске загорелось строящееся здание ЖК «Расцветай на Красном»
Вчера, 04:10
Известная телеведущая Елена Малышева объявила Новосибирск центром России
Вчера, 02:45