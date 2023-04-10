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Дело о покушении на убийство школьника в Новосибирске контролирует Бастрыкин

10 апреля 2023, 01:35
Фото: 1MI
Мужчина убежал
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин начал лично контролировать дело о покушении на убийство 10-летнего мальчика.

Шокирующий инцидент произошел днем 7 апреля в Октябрьском районе на территории одной из школ. Как ранее удалось узнать из соцсетей, к школьникам подошел странный мужчина – на вид ему было 50-60 лет. Он напал на 10-летнего мальчика с ножом.

По данным СК региона, неизвестный хотел ударить школьника ножом, однако осуществить задуманное ему не удалось, так как ребенок начал сопротивляться и ударил незнакомца палкой.

Следователи возбудили дело по факту покушения на убийство. Сейчас злоумышленника разыскивают. Известно, что на момент совершения преступления он был в зеленой куртке и зеленой шапке.

Напал на школьника с ножом в Новосибирске - покушение на убийство расследует СК
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Напомним, что ранее подростки напали на женщину и хотели ее поджечь. Инцидентом интересуется полиция. 

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#Эмилия Губарева#Дети#Александр Бастрыкин#Нападение#Школьники#СК РФ#Общество#Происшествия#Новосибирск
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