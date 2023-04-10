Шокирующий инцидент произошел днем 7 апреля в Октябрьском районе на территории одной из школ. Как ранее удалось узнать из соцсетей, к школьникам подошел странный мужчина – на вид ему было 50-60 лет. Он напал на 10-летнего мальчика с ножом.