Губернатор поручил провести ярмарку местных производителей «Новосибирь»

«По итогам нашей встречи с региональным отделением «Опоры России», предпринимателями были высказаны пожелания и конкретные предложения по активному продвижению наших местных товаропроизводителей в торговых точках, сетях, информационному продвижению. Напомню некоторые предложения – проведение отдельной ярмарки местных производителей «Новосибирь», содействие размещению на свободных площадях торговых центров магазинов местных производителей, в первую очередь легкой промышленности, брендирование отдельных зон в магазинах, где размещены товары новосибирских или сибирских производителей. Поэтому буду требовать, чтобы были реализованы дополнительные мероприятия и меры. В мае мы согласовали знаковую дату, когда все это должно состояться – День российского предпринимательства, 26 мая», – подчеркнул глава региона.