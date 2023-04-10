«Инот» и «СызмальствО»: самые глупые ошибки Тотального диктанта-2023 в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
«Мы выделили отдельную группу по животным, так как было допущено много ошибок. В частности, многие написали «РябчЕк», «БОрсук» и «Инот». Было и много «Изюбрин [правильно «Изюбрь» - прим.]», - рассказала в пресс-центре ТАСС филолог, заведующая кафедрой филологии Новосибирского государственного технического университета Галина Мандрикова.
Также множество новосибирцев споткнулись на слове «паровоз» (некоторые писали через «а»), «извне» (кто-то даже умудрился разделить слово на несколько дефисов «из-в-не») и «философский» (традиционная замена второй буквы «ф» на «в»). Однако в своеобразный топ, составленный проверяющими, попали слово «сызмальства» («СызмальствО») и «кардинально» («КОрдинально» и даже «Координально»).
«При запросе выдается ссылка на сайт «Русский мир». И там есть очень хорошая заметка, где говорится про правильное написание. И координаты», - заметила по этому поводу Галина Мандрикова.
В свою очередь, глава городской экспертной комиссии «Тотального диктанта», филолог Марина Шпильман отметила, что множество новосибирцев путаются в наречиях и правильном написании «не» и «ни». «Очень часто ошибки в правильной постановке тире и двоеточия. Особенно это касается сложных предложений. Многие сразу же ставят тире», - заявила Шпильман.
Вызвали трудности и написание имени Дерсу Узала. Про знаменитого героя повестей Владимира Арсеньева и советско-японского фильма Акиро Куросавы отдельно рассказывали перед началом Тотального диктанта-2023 и даже сделали презентацию, но часть пишущих все же допустили ошибку в имени уссурийского охотника.
Автором текста стал журналист и писатель из Владивостока Василий Авченко, создающий произведения в жанре «документальной прозы». Его темой рассказа стала жизнь этнографа, путешественника и писателя Владимира Арсеньева. Как отметили филологи, многие участники изначально восприняли текст как достаточно легкий. «После выхода из аудитории некоторые говорили: «Знаете,мы ошиблись», - заметила Галина Мандрикова. Сами специалисты назвали текст «насыщенным» и «познавательным».
Напомним, что акция по популяризации русского языка «Тотальный диктант-2023» стала юбилейной. В связи с этим в НГУ даже создали ретро-аудиторию с первым диктатором Сергеем Куликовым.