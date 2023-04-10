«Инот» и «СызмальствО»: самые глупые ошибки Тотального диктанта-2023 в Новосибирске

Также множество новосибирцев споткнулись на слове «паровоз» (некоторые писали через «а»), «извне» (кто-то даже умудрился разделить слово на несколько дефисов «из-в-не») и «философский» (традиционная замена второй буквы «ф» на «в»). Однако в своеобразный топ, составленный проверяющими, попали слово «сызмальства» («СызмальствО») и «кардинально» («КОрдинально» и даже «Координально»).