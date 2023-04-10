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«Инот» и «СызмальствО»: самые глупые ошибки Тотального диктанта-2023 в Новосибирске

10 апреля 2023, 07:18
Фото: 1MI
Часть участников Тотального диктанта-2023 допустили глупейшие ошибки

В Новосибирске назвали самые дурацкие ошибки Тотального диктанта-2023

В минувшие выходные в Новосибирске написали Тотальный диктант-2023. Окончательные итоги мероприятия будут подведены 20 апреля, но филологи уже назвали ошибки, допущенные участниками. Часть из них споткнулись на вполне обычных словах.
«Мы выделили отдельную группу по животным, так как было допущено много ошибок. В частности, многие написали «РябчЕк», «БОрсук» и «Инот». Было и много «Изюбрин [правильно «Изюбрь» - прим.]», - рассказала в пресс-центре ТАСС филолог, заведующая кафедрой филологии Новосибирского государственного технического университета Галина Мандрикова.
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Также множество новосибирцев споткнулись на слове «паровоз» (некоторые писали через «а»), «извне» (кто-то даже умудрился разделить слово на несколько дефисов «из-в-не») и «философский» (традиционная замена второй буквы «ф» на «в»).  Однако в своеобразный топ, составленный проверяющими, попали слово «сызмальства» («СызмальствО») и «кардинально» («КОрдинально» и даже «Координально»).

 «При запросе выдается ссылка на сайт «Русский мир». И там есть очень хорошая заметка, где говорится про правильное написание. И координаты», - заметила по этому поводу Галина Мандрикова.
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В свою очередь, глава городской экспертной комиссии «Тотального диктанта», филолог Марина Шпильман отметила, что множество новосибирцев путаются в наречиях и правильном написании «не» и «ни». «Очень часто ошибки в правильной постановке тире и двоеточия. Особенно это касается сложных предложений. Многие сразу же ставят тире», - заявила Шпильман.

Вызвали трудности и написание имени Дерсу Узала. Про знаменитого героя повестей Владимира Арсеньева и советско-японского фильма Акиро Куросавы отдельно рассказывали перед началом Тотального диктанта-2023  и даже сделали презентацию, но часть пишущих все же допустили ошибку в имени уссурийского охотника.

Назван автор «Тотального диктанта-2023» в Новосибирске
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Автором текста стал журналист и писатель из Владивостока Василий Авченко, создающий произведения в жанре «документальной прозы».  Его темой рассказа стала жизнь этнографа, путешественника и писателя Владимира Арсеньева. Как отметили филологи, многие участники изначально восприняли текст как достаточно легкий. «После выхода из аудитории некоторые говорили: «Знаете,мы ошиблись», - заметила Галина Мандрикова. Сами специалисты назвали текст «насыщенным» и «познавательным».

Напомним, что акция по популяризации русского языка «Тотальный диктант-2023» стала юбилейной. В связи с этим в НГУ даже создали ретро-аудиторию с первым диктатором Сергеем Куликовым.

К юбилею «Тотального Диктанта-2023» в НГУ создадут ретро-аудиторию
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#Новосибирск#Культура#Тотальный диктант#Русский язык#Диктант#Тотальный диктант 8 апреля 2023
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