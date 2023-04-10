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ООО "Дорсиб плюс" заключило два контракта с Территориальным управлением автомобильных дорог Новосибирской области. Первый на сумму 139 721 615 рублей предусматривает ремонт участка дороги "Сузун – Битки – Преображенка" – 18 км автодороги "К-13" в границах Искитимского района. Второй договор - выполнение работ по ремонту отрезка "104 км автодороги "Р-256" -Черепаново – Маслянино" в Маслянинском районе. Его финансирование составляет 106 550 616 рублей, следует из информации на сайте госзакупок.
ООО "Дорсиб плюс" принадлежит в равных долях отцу и сыну, Ивану и Евгению Дингес, у каждого из них по 33,5 %, еще 33% компании контролирует ООО "Автодорремонт техно". По данным системы СПАРК, доходы компании в 2021 году составили 1, 035 млрд рублей, чистая прибыль 75,8 млн рублей.
Компания работает на рынке с 1994 года, но активно участвовать в системе госзаказа стала с 2017 года. Тогда в рамках федеральной программы были отремонтированы улицы Никитина и Петухова в Новосибирске. Позже "Дорсиб плюс" выигрывал тендеры на ремонт Ленинск-Кузнецкой трассы, улицы Первомайской и Бердского шоссе, площади Лыщинского. В минувшем году компания выполняла реконструкцию проспекта Маркса, ход которой вызвал недовольство многих горожан, и ремонт проспекта Дзержинского. Сразу после завершения ремонта из-за дорожных ям на Дзержинского пострадало не менее 14 автомобилей.
В 2021 году министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибиркой области Анатолий Костылевский назвал подрядчиков, допустивших самое большое количество брака при строительстве и реконструкции дорог. В этот список попало и ООО "Дорсиб плюс".