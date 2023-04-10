Компания работает на рынке с 1994 года, но активно участвовать в системе госзаказа стала с 2017 года. Тогда в рамках федеральной программы были отремонтированы улицы Никитина и Петухова в Новосибирске. Позже "Дорсиб плюс" выигрывал тендеры на ремонт Ленинск-Кузнецкой трассы, улицы Первомайской и Бердского шоссе, площади Лыщинского. В минувшем году компания выполняла реконструкцию проспекта Маркса, ход которой вызвал недовольство многих горожан, и ремонт проспекта Дзержинского. Сразу после завершения ремонта из-за дорожных ям на Дзержинского пострадало не менее 14 автомобилей.