«Мавроди в юбке»: женщина создала финансовую пирамиду и обдурила 33 новосибирца

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:43
По данным районной прокуратуры, 30-летняя женщина с января 2019 по август 2022 года с подельниками собирала с сибиряков инвестиции, обещая каждому ежемесячную прибыль от 100% до 130% годовых. Только сибирякам, по итогу, она ничего не выплачивала.
Многие земляки доверяли бизнесвумен и переводили ей деньги на банковские счета. Некоторые приносили наличные средства.
«Эту даму зовут Милана Дубровская. Она была под домашним арестом, если и выходила, то под другим именем. Все ее местные знают — хозяйка салона красоты и цветочного магазина, есть муж и две дочери. После её задержания разошлись, муж забрал детей, жили отдельно. Женщина занималась благотворительностью, собирала деньги для больных», - рассказала Atas.info источник, знакомый с ситуацией.
Всего от деятельности авантюристов пострадали 33 вкладчика. Ущерб составил свыше 46 млн рублей, из которых 26 млн рублей вернули до суда.
Уголовное дело передали в Карасукский районный суд Новосибирской области.