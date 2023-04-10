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«Мавроди в юбке»: женщина создала финансовую пирамиду и обдурила 33 новосибирца

10 апреля 2023, 07:38
Фото: 1MI
Под Новосибирском накрыли финансовую пирамиду

В Новосибирской области накрыли финансовую пирамиду с вкладами на 46 млн

Жительница Карасука Новосибирской области пойдет под суд за мошенничество. Она вовлекла земляков в свою финансовую пирамиду и обманула их на 46 млн рублей.

По данным районной прокуратуры, 30-летняя женщина с января 2019 по август 2022 года с подельниками собирала с сибиряков инвестиции, обещая каждому ежемесячную прибыль от 100% до 130% годовых. Только сибирякам, по итогу, она ничего не выплачивала.

Многие земляки доверяли бизнесвумен и переводили ей деньги на банковские счета. Некоторые приносили наличные средства.

«Эту даму зовут Милана Дубровская. Она была под домашним арестом, если и выходила, то под другим именем. Все ее местные знают — хозяйка салона красоты и цветочного магазина, есть муж и две дочери. После её задержания разошлись, муж забрал детей, жили отдельно. Женщина занималась благотворительностью, собирала деньги для больных», - рассказала Atas.info источник, знакомый с ситуацией.

Всего от деятельности авантюристов пострадали 33 вкладчика. Ущерб составил свыше 46 млн рублей, из которых 26 млн рублей вернули до суда.

Уголовное дело передали в Карасукский районный суд Новосибирской области.

 

#Алина Шефер#Прокуратура#Мошенничество#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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