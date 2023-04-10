«Мавроди в юбке»: женщина создала финансовую пирамиду и обдурила 33 новосибирца

По данным районной прокуратуры, 30-летняя женщина с января 2019 по август 2022 года с подельниками собирала с сибиряков инвестиции, обещая каждому ежемесячную прибыль от 100% до 130% годовых. Только сибирякам, по итогу, она ничего не выплачивала.