Заявитель ходатайствовал о переносе рассмотрения дела на 26 апреля, суд данную просьбу удовлетворил. Должник к этой дате обязан повторно предоставить в суд ряд документов, в том числе, бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату; расчётную ведомость по заработной плате, подтверждающую задолженность; расшифровку основных средств; уставные документы; сведения о всех счетах должника в кредитных организациях; сведения о наличии возбужденных в отношении должника исполнительных производств.