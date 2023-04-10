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Обращение от МИФНС №17 в Арбитражный суд города Новосибирска о признании компании ООО "Дискус Строй" банкротом в связи с пророченной задолженностью 44 194
843 рубля 32 копейки поступило 15 февраля 2023 года.
Заявитель ходатайствовал о переносе рассмотрения дела на 26 апреля, суд данную просьбу удовлетворил. Должник к этой дате обязан повторно предоставить в суд ряд документов, в том числе, бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату; расчётную ведомость по заработной плате, подтверждающую задолженность; расшифровку основных средств; уставные документы; сведения о всех счетах должника в кредитных организациях; сведения о наличии возбужденных в отношении должника исполнительных производств.
В отношении ГК "Дискус" также возбуждено дело о мошенничестве. Для строительства домов в Октябрьском районе Новосибирска с 2016 по 2022 год привлекались средства дольщиков, однако дома до сих пор не сданы в эксплуатацию.
Напомним, что в Новосибирске компания построила отдаленный микрорайон "Просторны" на левом берегу и еще один отдаленный микрорайон за МЖК - "Плющихинский", визитной карточкой которого являются дома без балконов и банды подростков с вейпами.