Стали известны худшие поликлиники Новосибирска

Новосибирцы поставили 1,7 баллов клинической больнице № 19 в Первомайском районе «из-за равнодушия врачей», как они пишут в 2ГИС. Пациенты отметили, что в экстренных ситуациях им порой отказывают в приеме, еще не всегда удается дозвониться до операторов регистратуры. Кроме того, по словам трех разных пользователей сервиса, им не понравилось, что некоторые сотрудники учреждения с ними грубо разговаривали.