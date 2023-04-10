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Названы самые худшие поликлиники в Новосибирске

10 апреля 2023, 10:06
Фото: 1MI
Стали известны худшие поликлиники Новосибирска
Пациенты активно оставляют отзывы о поликлиниках Новосибирска. Редакция Atas.info составила по оценкам горожан в 2ГИС рейтинг худших медицинских организаций по районам, которые не набрали даже трех баллов.

Топ-7 поликлиник в Новосибирске с низкими оценками в 2ГИС:

Судя по отзывам в 2GIS в Кировском районе Новосибирска среди худших оказались две городские клинические поликлиники № 13 на улице Герцена и № 21 на улице Мира. Первую пациенты оценили на 2 балла, а вторую на 3 балла. Последняя получила оценку выше, вероятно, благодаря местному врачу-эндокринологу, которого многие хвалят в комментариях.

Пациенты пишут, что зачастую недовольны огромными очередями в этих медучреждениях. К слову, ранее в редакцию Atas.info жаловались на эту проблему местные жители.

В Новосибирске больные часами стоят в очередях в поликлиниках
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Жители Ленинского района поставили неутешительную оценку поликлинике №16 на проспекте Карла Маркса, 6/1 – 2,3 балла. Отрицательные отзывы в основном связаны с тем, что в регистратуре медорганизации путают расписание врачей и время записи пациентов. Также некоторые пишут, что из-за подобной нерасторопности сотрудников даже приходилось переделывать анализы.

Новосибирцы поставили 1,7 баллов клинической больнице № 19 в Первомайском районе «из-за равнодушия врачей», как они пишут в 2ГИС. Пациенты отметили, что в экстренных ситуациях им порой отказывают в приеме, еще не всегда удается дозвониться до операторов регистратуры. Кроме того, по словам трех разных пользователей сервиса, им не понравилось, что некоторые сотрудники учреждения с ними грубо разговаривали. 

В Октябрьском районе худшей считают местные жители клинику №2 на улице Лазурной 20/1 в микрорайоне Восточный. Ей они поставили всего 1,8 баллов. Люди критикую обслуживание, врачей, жалуются на плохое отношение и очереди.

Городская клиническая поликлиника № 25 на Александра Невского, 9 получила 2,5 звезды от жителей Калининского района. А поликлиника № 17 в Дзержинском районе заработала 2,3 балла. По словам пациентов, в этих учреждениях с ними часто грубо разговаривают специалисты.

Куда отправлять жалобу на поликлинику - ответ Минздрава НСО:

В Министерстве здравоохранения отмечают, что государственные поликлиники осуществляют деятельность согласно своему уставу. Жалобы пациентов рассматривают главные врачи учреждений, и они же принимают меры по обеспечению выполнения работниками своих обязанностей. Этот процесс контролируется ведомством.

«Согласно отраслевому соглашению по государственным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Новосибирской области, на 2022–2024 годы показателем качества работы руководителя медицинской организации является наличие жалоб, признанных обоснованными по результатам ведомственного контроля качества, либо по заключению профильных главных внештатных специалистов Минздрава региона, показатель подлежит оценке ежеквартально», — пояснил редакции Atas.info министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Также в ведомстве напомнили, что новосибирцы могут написать жалобу по поводу некачественного оказания услуг в поликлинике на сайте Минздрава НСО в разделе «Обращение граждан». Кроме того, представители органов власти и министерства следят за сообщениями сибиряков, оставленными в СМИ и соцсетях.

Журналист Atas.info обратился 3 апреля 2023 года с запросом в несколько поликлиник Новосибирска, которые раскритиковали в 2ГИС пациенты, с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать, обращают ли внимания на отзывы, какие меры принимают по жалобам. Однако ответ от руководства медучреждениями так и не поступил.

Напомним, недавно Минздрав Новосибирской области создал чат в Telegram, где каждый горожанин может пожаловаться на врача или больницу. Обращения оперативно рассматривают администраторы каналов - их несколько по каждому району региона и отдельно для города Бердска.

Минздрав Новосибирской области создал чаты для жалоб на поликлиники
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#Алина Шефер#Общество#Отзывы#Поликлиники#Новосибирск#Новосибирская область
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