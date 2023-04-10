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Названы самые «наркоманские» районы Новосибирска

10 апреля 2023, 05:50
Фото: 1MI
Стали известны районы Новосибирска, где чаще торговали наркотиками

В Новосибирске Заельцовский район стал лидером по числу наркопреступлений

Полицейские назвали районы Новосибирска, в которых происходило больше всего преступлений в сфере наркоторговли с начала 2023 года. Об этом сообщили по запросу Atas.info в ГУ МВД региона.
«Всего за 1 квартал года правоохранители пресекли в городе более 500 преступлений, связанных с оборотом запрещенных веществ. Лидером по количеству таких преступлений стал Заельцовский район – 83 факта наркоторговли», - рассказала начальник отдела общественных связей ГУ МВД Новосибирской области Юлия Хабибуллина.

Также в рейтинге антилидеров оказался Октябрьский район – выявили 58 преступлений. Третью строчку занял Центральный район, в котором зафиксировали 49 случаев продажи наркотиков.

В Кировском районе возбудили 49 уголовных дел по факту распространения психотропных веществ, в Дзержинском – 44, в Ленинском – 37, в Первомайском – 34.

Замкнули топ Железнодорожный район (25 преступлений), Калининский (15) и Советский (9).

#Наркотики#Полиция#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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