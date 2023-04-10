Названы самые «наркоманские» районы Новосибирска

В Новосибирске Заельцовский район стал лидером по числу наркопреступлений

Полицейские назвали районы Новосибирска, в которых происходило больше всего преступлений в сфере наркоторговли с начала 2023 года. Об этом сообщили по запросу Atas.info в ГУ МВД региона.