Названы самые «наркоманские» районы Новосибирска

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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«Всего за 1 квартал года правоохранители пресекли в городе более 500 преступлений, связанных с оборотом запрещенных веществ. Лидером по количеству таких преступлений стал Заельцовский район – 83 факта наркоторговли», - рассказала начальник отдела общественных связей ГУ МВД Новосибирской области Юлия Хабибуллина.
Также в рейтинге антилидеров оказался Октябрьский район – выявили 58 преступлений. Третью строчку занял Центральный район, в котором зафиксировали 49 случаев продажи наркотиков.
В Кировском районе возбудили 49 уголовных дел по факту распространения психотропных веществ, в Дзержинском – 44, в Ленинском – 37, в Первомайском – 34.
Замкнули топ Железнодорожный район (25 преступлений), Калининский (15) и Советский (9).